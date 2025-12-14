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Amazon SHOCK con lo sconto di 500 euro sul notebook Acer Predator Helios Neo 16

Acer Predator Helios Neo 16 è disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile, anche di 500 euro.

scritto da Denis Dosi 0 commenti 1 Minuti lettura
Amazon SHOCK con lo sconto di 500 euro sul notebook Acer Predator Helios Neo 16

Risparmiare con Amazon è sempre più facile e alla portata di ogni consumatore, come nel caso del notebook Acer Predator Helios Neo 16, un device che nasconde al proprio interno specifiche tecniche di ultima generazione, oltre a chiaramente prestazioni che lo innalzano notevolmente rispetto al livello qualitativo dei modelli attualmente in commercio.

La sua caratteristica principale, o principe qualsivoglia dire, è chiaramente la presenza della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5070, con 8GB di RAM GDDR7 dedicati, una soluzione davvero recente e performante, peccato solamente per i soli 8GB che ne riducono in parte le performance. Il processore è Intel Core Ultra 9 275HX, componente di ultima generazione, pensato appunto per i notebook per il suo dispendio energetico nettamente inferiore alla media, impreziosito dall’accoppiamento con 32GB di RAM DDR5 e anche 1TB di memoria interna su SSD.

Il display è da 16 pollici di diagonale, raggiunge una risoluzione WQXGA, è comunque un IPS LCD che offre in cambio un refresh rate elevatissimo, fino a 240Hz, facilitando di molto le operazioni di gioco. Il sistema operativo non poteva che essere Windows 11 Home, senza particolari personalizzazioni software o aggiunte particolari da segnalare che potrebbero inficiarne l’esperienza.

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Amazon: sconto imperdibile sull’Acer Predator Helios Neo 16

Arriva uno dei migliori sconti degli ultimi mesi, Acer Predator Helios Neo 16 può essere vostro a 1799 euro, una cifra complessivamente elevata, ne siamo consapevoli, ma perfettamente in linea con gli standard a cui siamo solitamente abituati, difatti non si allontana troppo dagli altri modelli che è possibile trovare sul mercato. Ordinatelo subito a questo link.

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