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Amazon SHOCK con lo sconto di 130 euro sul notebook Acer Aspire A16

Una promozione mai vista prima d'ora su Amazon per il notebook Acer Aspire A16.

scritto da Denis Dosi 0 commenti 1 Minuti lettura
Amazon SHOCK con lo sconto di 130 euro sul notebook Acer Aspire A16

Uno dei prezzi più bassi e convenienti degli ultimi mesi vi attende in questi giorni direttamente su Amazon, dove potete pensare di acquistare il notebook Acer Aspire A16, soluzione economica e pronta a fare la differenza in un mercato davvero ricchissimo di prodotti di alto livello, che viene oggi a costare solamente 799 euro con il Black Friday.

Il modello in promozione offre al pubblico un display OLED da 16 pollici, quindi dimensioni elevate e soprattutto una risoluzione di alto profilo, essendo WUXGA+, con la capacità di fornire colori estremamente precisi e affidabili, oltre a dettagli e nitidezza di livello superiore. Il processore è Intel Core ultra 5, generazione pensata per ridurre al minimo il consumo energetico senza perdere troppo le prestazioni generali, con una configurazione che prevede la presenza di 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD.

Il dispositivo viene definito un Copilot+ PC, difatti troviamo preinstallato l’IA di Microsoft, facilitando di molto l’accesso da parte del consumatore finale. Il sistema operativo è ovviamente Windows 11, senza particolari personalizzazioni grafiche o software preinstallati. Lo chassis è realizzato prevalentemente in plastica, di colorazione argento e finitura opaca su tutta la superficie, a rendere l’esperienza oltre che performante anche elegante.

Scoprite subito i codici sconto Amazon gratis e le nuove offerte del momento, andando sul canale Telegram @codiciscontotech per i prezzi più bassi.

Amazon da sogno con uno sconto inedito e esclusivo

Sconto da non perdere sull’Acer Aspire A16, difatti il consumatore non si ritrova più a dover versare i 939 euro previsti in origine di listino, ma può pensare di accedere al prodotto con un investimento finale corrispondente a soli 799 euro. Acquistatelo il prima possibile qui.

Acer Aspire 16 AI Laptop | Display 16” WUXGA+ OLED | Intel Core Ultra 5-226V | 16 GB RAM | 512 GB SSD | Copilot+ PC | Windows 11 | QWERTY | PC Portatile IA
Acer Aspire 16 AI Laptop | Display 16” WUXGA+ OLED | Intel Core Ultra 5-226V | 16 GB RAM | 512 GB SSD | Copilot+ PC | Windows 11 | QWERTY | PC Portatile IA
    939,00 EUR
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