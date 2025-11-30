Amazon SHOCK con lo sconto di 130 euro sul notebook Acer Aspire A16

Uno dei prezzi più bassi e convenienti degli ultimi mesi vi attende in questi giorni direttamente su Amazon, dove potete pensare di acquistare il notebook Acer Aspire A16, soluzione economica e pronta a fare la differenza in un mercato davvero ricchissimo di prodotti di alto livello, che viene oggi a costare solamente 799 euro con il Black Friday.

Il modello in promozione offre al pubblico un display OLED da 16 pollici, quindi dimensioni elevate e soprattutto una risoluzione di alto profilo, essendo WUXGA+, con la capacità di fornire colori estremamente precisi e affidabili, oltre a dettagli e nitidezza di livello superiore. Il processore è Intel Core ultra 5, generazione pensata per ridurre al minimo il consumo energetico senza perdere troppo le prestazioni generali, con una configurazione che prevede la presenza di 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD.

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Il dispositivo viene definito un Copilot+ PC, difatti troviamo preinstallato l’IA di Microsoft, facilitando di molto l’accesso da parte del consumatore finale. Il sistema operativo è ovviamente Windows 11, senza particolari personalizzazioni grafiche o software preinstallati. Lo chassis è realizzato prevalentemente in plastica, di colorazione argento e finitura opaca su tutta la superficie, a rendere l’esperienza oltre che performante anche elegante.

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Amazon da sogno con uno sconto inedito e esclusivo

Sconto da non perdere sull’Acer Aspire A16, difatti il consumatore non si ritrova più a dover versare i 939 euro previsti in origine di listino, ma può pensare di accedere al prodotto con un investimento finale corrispondente a soli 799 euro. Acquistatelo il prima possibile qui.

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