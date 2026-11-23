Anche in Italia arriva Prime Business Rewards, il nuovo programma di Amazon Business che trasforma una parte di ciò che si spende in punti da riutilizzare negli ordini successivi. L’iniziativa è pensata per chi compra per lavoro, quindi lavoratori autonomi, liberi professionisti e piccole imprese, a una condizione precisa. Bisogna avere attivo uno degli abbonamenti previsti, cioè Prime Business Duo, Basic oppure Small. Il meccanismo è quello di un classico cashback, con una differenza sostanziale. Al posto del denaro accreditato sul conto arrivano crediti da spendere direttamente sulla piattaforma, che diventano così uno sconto sugli acquisti futuri.

Come funziona il cashback e quanto si può risparmiare

Le percentuali non sono uguali per tutti e dipendono dal piano sottoscritto. Chi ha un abbonamento Prime Business Duo o Basic può ottenere fino al 2% in punti sugli acquisti idonei dei marchi privati Amazon. Con il piano Prime Business Small la soglia sale invece fino al 4%, praticamente il doppio. Un dettaglio da non trascurare riguarda proprio il perimetro dell’offerta. Il ritorno economico non scatta su qualsiasi prodotto finisca nel carrello ma si concentra sugli articoli a marchio proprio dell’azienda, purché rientrino tra quelli considerati idonei.

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Il calcolo del valore è piuttosto immediato. Ogni euro corrisponde a 100 punti, un rapporto semplice che permette di capire in un attimo quanto vale il saldo accumulato quando arriva il momento di effettuare un nuovo ordine. Non serve quindi fare conti complicati né affidarsi a conversioni poco trasparenti, come capita invece con altri programmi fedeltà.

C’è poi un secondo canale per far crescere il bottino, che non ha nulla a che vedere con gli acquisti veri e propri. Amazon Business riconosce ricompense aggiuntive anche per alcune attività legate alla gestione dell’account aziendale. Tra queste figurano l’aggiunta di membri del team, l’attivazione delle regole di acquisto Guided Buying oppure del servizio Subscribe & Save. Si tratta di operazioni che molte realtà professionali svolgono già, e che adesso portano con sé un piccolo incentivo in più. Le diverse offerte, tra l’altro, si possono cumulare tra loro.

Le promozioni del Black Friday e le regole da conoscere

Per il debutto del programma il gruppo ha scelto un momento strategico, mettendo sul piatto qualche vantaggio extra in occasione del Black Friday. Le promozioni restano valide fino al 30 novembre e cambiano a seconda che si tratti di clienti già abbonati oppure di nuovi arrivati. Chi possiede già uno dei piani previsti può contare su un cashback fino al 10%, con un tetto massimo di 20 euro. Ai nuovi iscritti viene invece riconosciuto fino al 50% in punti, una percentuale decisamente più generosa ma accompagnata da un limite di 40 euro. In entrambi i casi l’offerta si applica soltanto agli acquisti idonei, esattamente come accade per il funzionamento ordinario del servizio.

Prima di lanciarsi negli ordini conviene però tenere a mente un paio di regole. I punti di Prime Business Rewards non durano per sempre e hanno una validità di 12 mesi dalla data di emissione. Superata questa finestra temporale, il credito accumulato non è più utilizzabile. Inoltre non possono essere spesi su tutte le categorie di prodotti, quindi non è detto che il saldo sia sfruttabile per qualunque tipo di acquisto.

Per tenere sotto controllo la situazione è disponibile un pannello dedicato, dal quale si possono consultare il saldo aggiornato, le offerte attive e lo storico completo delle ricompense ottenute. Uno strumento utile soprattutto per le aziende che gestiscono molti ordini e hanno bisogno di avere tutto sott’occhio senza perdere tempo. Le condizioni complete del programma sono consultabili sul sito Amazon.

Fonte: TecnoAndroid