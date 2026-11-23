Giocare a GTA 6 senza toccare un controller, usando soltanto il pensiero. Non è la trama di un film ma il contenuto di un video pubblicato da Neuralink, in cui un partecipante alla sperimentazione dell’azienda affronta il titolo di Rockstar grazie a un impianto cerebrale. Le immagini mostrano un estratto di una delle prime missioni del gioco, quindi chi ha già iniziato l’avventura riconoscerà subito la scena. Quello che cambia, e parecchio, è il modo in cui i comandi arrivano sullo schermo.

Nel filmato la missione scorre normalmente, ma in un angolo dell’inquadratura compare il giocatore. Accanto alle immagini di gioco c’è poi un controller virtuale che segnala in tempo reale quali input stanno partendo, così da rendere visibile ciò che altrimenti resterebbe invisibile. Ogni pressione e ogni spostamento delle levette nasce infatti da un’intenzione mentale e non da un gesto fisico.

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Come funziona il gioco col pensiero

Il protagonista della clip fa parte della sperimentazione di Neuralink e utilizza il dispositivo impiantato per interagire con il gioco. Il principio è piuttosto semplice da spiegare, molto meno da realizzare. Il partecipante immagina determinati movimenti e a ciascuno di essi sono stati associati i tasti e le levette del pad. Il sistema legge queste intenzioni e le traduce in azioni dentro GTA 6.

Per assegnare i comandi si parte proprio da movimenti che la persona può immaginare di compiere. Nel video, per esempio, pensare di toccare qualcosa con l’anulare equivale a premere il pulsante quadrato del controller PlayStation. Immaginare invece di far scorrere in avanti la mano destra serve a sollevare il muso di un aereo. Una mappatura che collega gesti mentali precisi a funzioni altrettanto precise, senza che le dita si muovano davvero.

Se ne è parlato tante volte, eppure vedere tutto questo applicato a un videogioco così recente ha ancora il sapore della fantascienza. La cosa interessante è che non si tratta di una dimostrazione limitata a qualche tasto premuto qua e là, perché nella stessa clip il giocatore si cimenta anche in situazioni decisamente più impegnative.

Barche, pick up e la differenza tra un tasto e una guida

Nel filmato diffuso il 20 novembre da Neuralink il partecipante guida anche una barca e un pick up. Sono due momenti in cui non basta un singolo input, perché occorre cambiare direzione di continuo e dosare l’accelerazione con una certa sensibilità. Proprio qui emerge la differenza tra due tipi di interazione molto diversi tra loro.

Premere un tasto produce un comando singolo, netto, che inizia e finisce in un istante. Manovrare un veicolo richiede invece di correggere la traiettoria senza sosta, adattandosi alla strada o all’acqua momento per momento. Con l’impianto cerebrale questo significa mantenere un controllo costante e graduale, non semplicemente attivare o disattivare una funzione. Ed è proprio la parte più convincente della dimostrazione, visto che nel video i mezzi vengono condotti con una fluidità che non sembra affatto male come sistema.

Il risultato è una sequenza in cui il controller virtuale sullo schermo si anima mentre il giocatore, fermo nell’angolo dell’inquadratura, porta avanti la missione di Rockstar passando dalle azioni rapide ai tratti di guida su terra e su acqua, tutto attraverso movimenti soltanto immaginati.

Fonte: TecnoAndroid