Su Netflix c’è un nuovo titolo al comando ed è The Body, la serie soprannaturale che in appena cinque giorni ha totalizzato 5,1 milioni di visualizzazioni e si è presa il primo posto della piattaforma. Un traguardo di peso, senza dubbio. Il successo però non arriva da solo, perché insieme ai numeri sono cresciute anche le polemiche, al punto che è comparsa una petizione per chiederne la cancellazione.

Due spinte opposte convivono quindi attorno allo stesso prodotto. Da una parte un pubblico enorme che lo guarda e lo fa salire in classifica, dall’altra una fetta di spettatori che vorrebbe vederlo sparire dal catalogo. Una situazione curiosa, che dice parecchio su quanto questo horror sia riuscito a colpire nel segno, nel bene e nel male.

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Una scalata rapida fino alla vetta di Netflix

Il percorso di The Body ha avuto un andamento piuttosto lineare, quasi da manuale. Prima l’ingresso nella Top10 di Netflix, già di per sé un segnale incoraggiante per qualsiasi novità, poi il salto definitivo verso la posizione più alta. La nuova serie TV paranormale ha centrato così un obiettivo tutt’altro che scontato, considerando quanti titoli si contendono ogni settimana l’attenzione degli abbonati.

Anche solo fermandosi alla matematica, il dato colpisce. Le 5,1 milioni di visualizzazioni accumulate nei primi cinque giorni equivalgono in media a più di un milione di visualizzazioni al giorno, un ritmo che spiega bene perché lo show sia arrivato in cima così in fretta. Non si parla di una crescita lenta costruita col passaparola nel corso dei mesi, ma di un’esplosione concentrata in pochissimo tempo.

Del resto la piattaforma con la N rossa conosce bene questo tipo di dinamica. Netflix non è certo nuova nel trasformare le proprie produzioni in fenomeni virali, capaci di uscire dallo schermo e diventare argomento di conversazione ovunque. The Body sembra proprio seguire questa stessa traiettoria, con una velocità che ricorda altri casi già visti sulla piattaforma.

Tra Mean Girls e Scream Queens, con qualche voce contraria

Gran parte dell’interesse ruota attorno all’identità dello show. La serie è stata descritta come un incrocio tra Mean Girls e Scream Queens, due riferimenti che lasciano intuire un mix di toni e atmosfere ben preciso. Proprio questa combinazione sembra essere uno degli elementi che hanno attirato così tante persone davanti allo schermo, incuriosite da una proposta che pesca da mondi diversi per costruire qualcosa di riconoscibile.

Il racconto soprannaturale fa da cornice, mentre i richiami a quei due titoli suggeriscono un prodotto pensato per agganciare un pubblico ampio. Il risultato, almeno a giudicare dai numeri, ha funzionato. La serie paranormale è riuscita a imporsi in un catalogo affollatissimo, sorpassando concorrenti e conquistando la vetta.

Eppure non tutti hanno apprezzato. Accanto all’entusiasmo si è fatta strada una reazione decisamente meno calorosa, che ha preso la forma concreta di una petizione con un obiettivo chiaro, cioè ottenere la cancellazione della serie. Un’iniziativa che si muove in direzione opposta rispetto ai dati di visione e che contribuisce ad alimentare il dibattito attorno a The Body. Mentre una parte del pubblico continua a premere play, un’altra chiede che lo show venga eliminato, e intanto la serie resta saldamente al primo posto su Netflix con i suoi 5,1 milioni di visualizzazioni in cinque giorni.

Fonte: TecnoAndroid