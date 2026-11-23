Il Mac mini con chip M6 entra a pieno titolo tra le occasioni più interessanti del Black Friday di Amazon. La versione da 12 GB di memoria e 256 GB di archiviazione scende infatti fino a 854 euro, e chi preferisce non sborsare tutto subito può contare anche sul pagamento in 12 rate mensili senza interessi. Per questa configurazione si tratta del nuovo minimo storico, cioè il prezzo più basso mai registrato finora sullo store. E non è l’unica variante coinvolta, perché lo sconto tocca anche altre configurazioni del piccolo desktop di Apple.

L’offerta è stata verificata il 22 novembre alle 10:55, quindi vale il solito discorso legato a questo periodo dell’anno. I prezzi durante il Black Friday si muovono in fretta e le disponibilità possono cambiare nel giro di poche ore, soprattutto quando si parla di prodotti molto richiesti come il Mac mini.

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Mac mini M6 a 854 euro: cosa prevede l’offerta

Il taglio di prezzo più evidente riguarda il modello 12/256 GB, quello che con ogni probabilità attirerà la maggior parte degli acquirenti. A 854 euro il computer di Apple diventa ancora più accessibile, e la formula a rate rende la spesa decisamente più leggera da gestire. Dividendo l’importo in 12 rate, la quota mensile si aggira intorno ai 71 euro, senza interessi aggiuntivi. Una soluzione comoda per chi vuole portarsi a casa un desktop Apple senza dover affrontare un esborso unico.

Come accennato, però, la promozione non si ferma alla versione base. Su Amazon sono scontate anche altre configurazioni del Mac mini con chip M6, e la procedura per approfittarne è piuttosto semplice. Una volta aperta la pagina del prodotto, si sceglie il modello desiderato tra quelli disponibili e si procede con l’acquisto, selezionando eventualmente il pagamento rateale. Nulla di complicato, insomma.

Il fatto che la versione 12/256 GB abbia toccato il suo prezzo più basso di sempre dà a questa offerta un peso particolare. Non è il classico ribasso di facciata che si vede spesso durante le giornate di sconti, ma un calo concreto che porta la macchina a una cifra mai vista prima per questa configurazione.

Perché il Mac mini resta un punto di riferimento

Il Mac mini è uno di quei prodotti che non hanno bisogno di troppe presentazioni. Nel corso degli anni si è guadagnato la fama di riferimento assoluto per chi cerca un desktop ultracompatto capace di offrire prestazioni eccellenti, senza occupare mezza scrivania. Ed è proprio questo equilibrio tra dimensioni ridotte e potenza a renderlo così apprezzato da un pubblico molto ampio.

Con l’arrivo del chip M6, il piccolo computer di Cupertino conferma la sua vocazione. Si collega a monitor, tastiera e mouse già in possesso e si trasforma in una postazione completa, adatta tanto al lavoro quotidiano quanto a usi più impegnativi. Proprio questa flessibilità lo rende una scelta sensata sia per chi entra per la prima volta nel mondo Mac sia per chi vuole rinnovare la propria postazione senza puntare su un portatile o su un modello più ingombrante.

La configurazione da 12 GB di memoria e 256 GB di spazio rappresenta il punto d’ingresso della gamma, quella pensata per chi vuole il massimo rapporto tra prezzo e prestazioni. Chi ha esigenze diverse, magari legate a più spazio di archiviazione, può comunque guardare alle altre varianti coinvolte nello sconto e scegliere quella più adatta. Al momento della verifica, il Mac mini M6 nella versione 12/256 GB era acquistabile su Amazon a 854 euro, anche in 12 rate mensili senza interessi.

Fonte: TecnoAndroid