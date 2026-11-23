Anche sugli iPhone arrivano i messaggi visualizzabili una sola volta. WhatsApp per iOS ha infatti avviato i test di questa funzione, che fino a poco tempo fa era disponibile soltanto su Android. Il meccanismo è piuttosto semplice. Il destinatario legge il testo una volta e subito dopo quel messaggio scompare, senza alcuna possibilità di conservarlo o di girarlo ad altri contatti.

Per il momento non si tratta di un rilascio aperto a tutti. La novità è in prova solo per chi partecipa al programma beta dell’app e ha installato la versione 26.45.10.73. Chi fa parte di questa cerchia ristretta può già provare l’opzione, mentre gli altri utenti dovranno aspettare che la sperimentazione arrivi a conclusione. Il percorso ricalca quello già visto su Android, dove i testi a lettura singola sono arrivati per primi e ora approdano anche sulla piattaforma di Apple.

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Vale la pena capire bene cosa cambia nell’uso quotidiano della chat. Quando si sceglie questa modalità il messaggio scritto non resta nella conversazione come accade normalmente. Chi lo riceve può leggerlo una sola volta e non ha modo né di salvarlo né di inoltrarlo ad altre persone. Una volta aperto e chiuso, il contenuto sparisce del tutto dalla chat.

Come si invia un messaggio con l’opzione Visualizza una volta