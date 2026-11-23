Per chi stava aspettando il momento giusto per portarsi a casa Control Resonant, l’occasione è arrivata prima del previsto. Su Amazon è infatti attivo uno sconto che riguarda l’edizione fisica del gioco, disponibile sia per PS5 che per Xbox Series X a un prezzo promozionale. La cosa curiosa è proprio la tempistica, perché il nuovo lavoro di Remedy è uscito da pochissimo e già compare tra le offerte legate al Black Friday.

Una combinazione del genere non passa inosservata. Un titolo appena approdato nei negozi che viene proposto a una cifra ridotta rappresenta un’opportunità interessante soprattutto per chi preferisce avere tra le mani la copia su disco, con tanto di custodia da sistemare sullo scaffale accanto al resto della collezione. La promozione interessa entrambe le console di attuale generazione e quindi nessuno dei due schieramenti resta a bocca asciutta.

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Un’offerta Black Friday su un gioco appena arrivato

Il nodo centrale della vicenda sta tutto qui. Control Resonant ha debuttato il 15 ottobre e a distanza di poche settimane il suo prezzo è già stato ritoccato al ribasso nell’ambito delle iniziative del Black Friday su Amazon. Si parla della versione fisica, quella pensata per chi ama possedere il gioco in formato tangibile e non solo come file scaricato sulla memoria della console.

Le piattaforme coinvolte sono due, PlayStation 5 e Xbox Series X, e in entrambi i casi la promozione riguarda la stessa edizione. Per chi aveva rimandato l’acquisto magari per curiosità o per prudenza, aspettando di capire che piega avrebbe preso il nuovo capitolo, si tratta di un’occasione da tenere d’occhio finché lo sconto resta disponibile.

Dalla Oldest House a una Manhattan stravolta

Con il ritorno nel mondo di Control, lo studio finlandese Remedy ha riportato i giocatori nei meandri del paranormale che da sempre caratterizza le sue produzioni, scegliendo però una strada che appare rinnovata sotto il profilo stilistico. Gli sviluppatori hanno deciso di alzare il tiro e di cambiare decisamente scenario rispetto al passato.

Le atmosfere anguste e claustrofobiche della Oldest House, l’edificio misterioso che aveva fatto da sfondo all’esperienza precedente, restano alle spalle. Al loro posto c’è una Manhattan completamente sconvolta, attraversata da vortici dimensionali e popolata da presenze aliene che trasformano la metropoli in qualcosa di irriconoscibile. Il passaggio dagli spazi chiusi e opprimenti di un tempo a una città intera stravolta dal soprannaturale segna un cambio di respiro piuttosto netto per la serie.

È proprio questa nuova ambientazione a rappresentare uno degli elementi più evidenti di Control Resonant. Il paranormale firmato Remedy esce dalle stanze e dai corridoi per invadere le strade di una grande città, mantenendo quel tono inquietante che i fan conoscono bene ma spostandolo su una scala decisamente più ampia. Chi volesse esplorare questa Manhattan deformata da fenomeni inspiegabili può ora farlo approfittando della promozione su Amazon, che rende l’edizione fisica per PS5 e Xbox Series X accessibile a un prezzo scontato nonostante l’uscita risalga appena al 15 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid