Amazfit Cheetah 2 Ultra a 515,99€: titanio e 30 giorni

Chi cerca uno sportwatch capace di reggere gare lunghissime senza mai passare dal caricabatterie conosce già il nome: Amazfit Cheetah 2 Ultra, l’orologio in titanio con sei sistemi satellitari e fino a 30 giorni di autonomia, è appena sceso a 515,99 euro su Amazon. È il primo vero calo di prezzo da quando è arrivato in Europa, e vale la pena guardarlo da vicino, perché il listino di 599,90 euro non si era mai mosso di un centesimo. Non è il solito orologio da corsetta domenicale. Il progetto nasce attorno a un’idea piuttosto precisa, cioè servire chi affronta prove di ultra endurance, dove un’ora di batteria in più può decidere se si arriva al traguardo oppure si abbandona a metà strada. Tutto il resto, dai materiali al software, ruota attorno a questo punto.

Titanio, zaffiro e una batteria fuori scala

La costruzione è la più solida mai vista su un dispositivo del marchio. Telaio, ghiera e pulsanti sono in titanio Grado 5, con vetro zaffiro a proteggere lo schermo dai graffi. Nonostante i materiali nobili, la cassa da 47,4 millimetri resta abbastanza contenuta e si ferma a 52 grammi senza cinturino. Nella confezione ne arrivano due, uno in silicone nero e uno in nylon nero a righe verdi e bianche, così da passare dall’allenamento all’ufficio senza sembrare fuori posto.

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Il display AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione 480×480 pixel tocca i 3.000 nit di luminosità dichiarata, numeri che servono davvero quando il sole picchia in quota e lo schermo deve restare leggibile con un’occhiata veloce. Ma il dato che pesa di più è un altro, ovvero l’autonomia: fino a 60 ore con il GPS a doppia frequenza attivo e fino a 30 giorni in uso tipico. Tradotto, una gara di più giorni si affronta senza portarsi dietro il cavo.

Sul fronte navigazione ci sono sei sistemi satellitari e GPS a doppia banda, con precisione mantenuta anche sotto la vegetazione fitta. Ad accompagnarli arrivano mappe offline con indicazioni svolta dopo svolta, ricalcolo automatico del percorso quando si sbaglia strada e mappe altimetriche a colori. Tutto questo è possibile anche grazie ai 64 GB di memoria interna, spazio sufficiente per cartografia, musica e applicazioni.

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Oltre 180 sport e coaching integrato

Il pacchetto sportivo comprende più di 180 modalità, HYROX inclusa, insieme al sistema di allenamento guidato Zepp Coach. La sincronizzazione automatica funziona con Strava, TrainingPeaks, Runna e Intervals.icu, quindi i dati finiscono dove servono senza passaggi manuali noiosi. La versione europea integra anche il chip NFC per i pagamenti contactless, oltre a Wi-Fi e Bluetooth 5.2 per la connettività di tutti i giorni. Sulla resistenza il discorso è breve e chiaro: sei standard militari certificati e tenuta all’acqua fino a 5 ATM. Non un orologio da maneggiare con i guanti, insomma.

Il primo sconto reale su Amazon

Il prezzo era rimasto fermo a 599,90 euro fin dal debutto europeo, senza oscillazioni degne di nota. Adesso su Amazon Amazfit Cheetah 2 Ultra passa a 515,99 euro, con uno sconto del 14% che significa quasi 83 euro in meno rispetto alla cifra di partenza.

Fonte: TecnoAndroid