AliExpress, offerte Black Friday da non perdere: vi attendono sconti all’80%

Prezzi letteralmente in caduta libera per tutti gli utenti su AliExpress con occasioni e offerte mai viste prima d’ora, le opportunità d’acquisto a basso costo sono dietro l’angolo per tutti i consumatori che decidono di collegarsi al famoso sito di e-commerce, riuscendo nel contempo a spendere poco, anche senza mai rinunciare alla qualità dei prodotti che effettivamente andranno ad aggiungere al proprio carrello. Ma quali sono i prezzi più bassi del momento? scopriamoli assieme.
AliExpress, ecco la selezione degli sconti di oggi
- INNUNE BW01 Cuffie da gioco wireless con microfono per PC PS4 PS5 Cuffie da gioco USB Bluetooth 2.4G con microfono per computer portatile – PREZZO: 28 euro al posto di 69 euro – LINK.
- SOYO M4 PRO Mini PC Intel Alder Lake N150 Windows 11 Pro Mini PC 16GB DDR4 512GB PCIe M.2 SSD WiFi 6 BT5.2 Computer Desktop – PREZZO: 153,8 euro al posto di 484,95 euro – LINK.
- Versione globale OnePlus Watch 3 Smart Watch Display AMOLED da 1,5 pollici Memoria da 32 GB Snapdragon W5 Wear OS di Google IP68 – PREZZO: 194 euro al posto di 597 euro – LINK.
- realme GT 7TSmartphone 5G 2025 Nuovo Mediatek 8400-Max 7000Mah Titan Batteria 120W Ultra Charge 6.8” 120Hz Display Versione globale – PREZZO: 317 euro al posto di 507 euro – LINK.
- DJI Osmo Pocket 3 potente sensore da 1 pollice 4K/120fps Touchscreen girevole da 2 pollici originale nuovo di zecca in magazzino – PREZZO: 443 euro al posto di 1353 euro – LINK.
- Aspirapolvere con filo INSE R3S 16Kpa 6M Aspirapolvere portatile con cavo extra lungo per la pulizia dell’auto Elettrodomestico per pavimenti duri – PREZZO: 24,97 euro al posto di 82 euro – LINK.
- Versione globale OnePlus Buds Pro 3 cuffie blootooth cancellazione del rumore fino a 50 dB Audio spaziale con tracciamento della testa Audio ad alta risoluzione – PREZZO: 103 euro al posto di 236 euro – LINK.
- Macchina per caffè espresso portatile elettrica wireless 3 in 1 per auto e casa Caffettiera da campeggio Caffettiera da viaggio in polvere con capsule – PREZZO: 29 euro al posto di 94 euro – LINK.