Alexa+ arriva sul web: in Italia si usa dal browser con Alexa.com

Da oggi Alexa+ si apre anche al web. Chi in Italia fa parte del programma di accesso anticipato può dialogare con l’assistente vocale di Amazon direttamente dal browser del computer, senza passare per forza da uno speaker o dallo smartphone. Le conversazioni poi non restano confinate sul PC, perché possono essere riprese in un secondo momento su qualsiasi altro dispositivo.

Il punto di ingresso si chiama Alexa.com e non si limita a fornire risposte rapide alle domande di tutti i giorni. Dalla pagina è possibile aggiornare il calendario oppure prenotare un tavolo al ristorante, con l’assistente che tiene a mente quanto detto nelle chiacchierate precedenti insieme alle preferenze e alle personalizzazioni scelte dall’utente. Un aspetto tutt’altro che secondario, perché evita di dover ripetere ogni volta le stesse informazioni e rende lo scambio più fluido e naturale.

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L’idea di fondo è abbastanza chiara. Alexa+ smette di essere legata soltanto agli altoparlanti intelligenti o all’app sul telefono e trova spazio anche sulla scrivania, lì dove molte persone passano buona parte della giornata davanti a uno schermo.

Documenti, liste della spesa e casa connessa nella stessa finestra

La versione web dell’assistente di Amazon porta con sé una serie di funzioni pensate proprio per chi lavora o si organizza al computer. Si possono caricare documenti, estrarre dati dai fogli di calcolo, pianificare gli impegni della settimana e compilare la lista della spesa. Tutto avviene all’interno della stessa interfaccia, senza dover saltare da un programma all’altro.

Accanto alla finestra della chat trovano posto anche i comandi per la smart home, sempre visibili e a portata di clic. Il passaggio dalla conversazione al controllo dei dispositivi connessi è immediato. Bastano pochi istanti per accendere le luci o regolare i termostati, e c’è perfino la possibilità di vedere chi si trova davanti alla porta di casa grazie alle videocamere di sicurezza collegate all’ecosistema.

Di fatto il browser diventa una specie di pannello di comando unico. Da una parte la chat con cui chiedere informazioni o sbrigare piccole incombenze, dall’altra i controlli rapidi per gestire quello che succede tra le mura domestiche. Una combinazione che sul computer mancava e che ora entra a far parte dell’esperienza di Alexa+ per chi ha già accesso alla nuova versione.

Come funziona Alexa.com e come riprendere le conversazioni

Usare Alexa.com è piuttosto semplice. Il servizio funziona da qualsiasi browser e per cominciare basta scrivere la propria richiesta nella casella di testo oppure scegliere uno dei suggerimenti che l’assistente propone appena sotto la finestra della chat. Un modo pratico per orientarsi, soprattutto all’inizio, quando non è ancora chiaro fin dove possano spingersi le capacità del sistema.

C’è poi la sezione Chat Recenti, che permette di tornare sulle conversazioni già avviate e proseguirle dal punto in cui erano state lasciate. Il discorso vale anche per i dialoghi nati altrove, compresi quelli cominciati sui dispositivi Echo o nell’app Alexa. Così una richiesta fatta a voce in cucina può essere ripresa più tardi alla tastiera del PC senza perdere il filo, e lo stesso accade nel percorso inverso, con le chat avviate dal web che restano disponibili sugli altri dispositivi.

Fonte: TecnoAndroid