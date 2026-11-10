Apple Music Classical cambia look: icona bianca e interfaccia blu

Chi è abituato a individuare Apple Music Classical sulla schermata di iPhone cercando la chiave di violino su fondo rosso dovrà rivedere le proprie abitudini. Con la versione 4.1, distribuita il 6 novembre anche su iPad, l’applicazione dedicata alla musica classica ha cambiato aspetto e il colore che per tanto tempo l’ha resa riconoscibile a colpo d’occhio è sparito dall’icona. Il simbolo però resta quello di sempre ed è proprio lì che conviene guardare per trovarla al volo tra le altre app installate sul dispositivo.

La chiave di violino occupa ancora il centro della scena ma adesso è disegnata in nero, con una leggera ombreggiatura che le regala un minimo di profondità, e poggia su uno sfondo bianco. Non si tratta di una scelta isolata. È lo stesso cambio di guardaroba che Apple Music aveva inaugurato a ottobre e che ora raggiunge anche l’app pensata per gli appassionati di classica. Le due applicazioni musicali di Apple finiscono così per parlare un linguaggio visivo sempre più vicino, almeno per quanto riguarda il primo impatto sulla schermata.

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Note di rilascio stringate, cambiamenti ben visibili

L’aspetto curioso della vicenda sta nelle note pubblicate sull’App Store. A leggerle ci si aspetterebbe uno di quegli aggiornamenti che passano senza lasciare alcuna traccia visibile, visto che Apple si limita a citare miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni. Niente di più. Un dettaglio che rischia di sfuggire a chi aggiorna le app in automatico senza dare un’occhiata alle novità. Basta però aprire Apple Music Classical e far partire una registrazione qualsiasi per rendersi conto che la realtà è parecchio diversa da quanto lasciato intendere dalla descrizione ufficiale.

Dentro l’interfaccia il nuovo protagonista è il blu. Di questo colore è il pulsante di riproduzione, lo sono i collegamenti e lo è anche la tinta che segnala quale scheda si sta consultando in quel momento. Il bianco e nero riguarda quindi soprattutto ciò che si vede prima di entrare, cioè l’icona. Una volta varcata la soglia dell’app il blu prende il posto che fino a ieri spettava al rosso, e la differenza salta all’occhio già durante la navigazione tra le varie sezioni, con un effetto complessivo piuttosto lontano rispetto alla versione precedente.

Musica e Classical ora si somigliano parecchio

Per chi ha già installato iOS 27.2 il confronto più immediato avviene direttamente sulla schermata Home. Affiancando Musica e Classical ci si ritrova davanti a due icone molto più simili di quanto non fossero qualche settimana fa, tanto che a distinguerle al primo sguardo restano soprattutto i rispettivi simboli. Da una parte la nota musicale che identifica l’app principale, dall’altra la chiave di violino che contraddistingue quella dedicata al repertorio classico. Chi le tiene vicine nella stessa pagina noterà subito quanto il colpo d’occhio sia cambiato rispetto al passato, quando il rosso acceso di Classical spiccava senza difficoltà.

Il nuovo stile non è rimasto confinato agli schermi di iPhone e iPad. Il restyling ha fatto la sua comparsa anche fuori dai dispositivi, in occasione della presentazione della Apple Music Hall di Battersea, a Londra, dove la nuova identità visiva del servizio musicale di Apple ha trovato spazio ben oltre i confini di un display.

Fonte: TecnoAndroid