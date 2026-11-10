Alexa.com arriva in Italia: Alexa+ si usa anche dal browser

Non sarà più necessario avere uno speaker Echo o utilizzare l’app sullo smartphone per interagire con l’assistente di Amazon. Alexa+ arriva anche sul web con Alexa.com, il nuovo portale che permette di sfruttare le funzionalità dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale direttamente dal browser. Il servizio è disponibile da oggi in Italia per tutti i clienti che partecipano al programma di accesso anticipato di Alexa+.

Amazon ha voluto rendere accessibile da qualsiasi dispositivo, mantenendo continuità tra le diverse piattaforme. Le conversazioni, le preferenze e le personalizzazioni dell’utente vengono infatti conservate, così da poter iniziare un’attività al computer e riprenderla successivamente dallo smartphone, dall’app Alexa o da un dispositivo Echo.

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Alexa+ non si limita a rispondere alle domande

Attraverso Alexa.com è possibile ottenere informazioni, approfondire argomenti complessi, creare contenuti e ricevere supporto per i compiti. La novità più interessante, però, riguarda la possibilità di passare dalle risposte alle azioni concrete. Alexa+ può aiutare a gestire liste di cose da fare, aggiornare il calendario familiare, organizzare appuntamenti, creare liste della spesa e persino supportare la prenotazione di un ristorante. L’assistente può inoltre conservare il contesto delle conversazioni e utilizzare le informazioni già condivise per rendere le interazioni più coerenti. In questo modo non è necessario ricominciare ogni volta da zero quando si cambia dispositivo o interfaccia.

Documenti, immagini ed e-mail per organizzare la giornata

Una delle funzionalità pensate per la gestione quotidiana riguarda la possibilità di caricare documenti, e-mail e immagini direttamente su Alexa.com. Alexa+ può analizzare questi contenuti, estrarre le informazioni più importanti e aiutare a trasformarle in appuntamenti, promemoria o dettagli da conservare. Si possono, per esempio, recuperare la data dell’ultima vaccinazione del proprio cane, ricordare gli orari dei corsi di nuoto dei figli o tenere sotto controllo gli impegni con amici e familiari. Le informazioni possono poi essere consultate e aggiornate attraverso il browser, mentre il programma della giornata può essere visualizzato anche sui dispositivi Echo Show presenti in casa.

La smart home si controlla direttamente dal browser

Alexa.com integra anche gli strumenti per la gestione della casa intelligente. I comandi per i dispositivi connessi sono accessibili nella stessa finestra della conversazione, permettendo di passare rapidamente dalla chat al controllo della smart home. Da computer è quindi possibile accendere le luci, regolare il termostato, verificare chi si trova alla porta o controllare le telecamere di sicurezza anche quando si è fuori casa. Tutto avviene direttamente dal browser, senza dover necessariamente ricorrere allo smartphone o impartire comandi vocali.

Calendario, spesa e prenotazioni in un’unica esperienza

La piattaforma punta anche a semplificare la pianificazione degli impegni. Alexa+ può aiutare a organizzare la settimana, preparare la lista della spesa, ricordare gli appuntamenti e supportare la prenotazione di un ristorante. Le liste possono essere aggiornate anche dallo smartphone mentre si acquistano i prodotti, mentre i promemoria restano disponibili sui dispositivi compatibili presenti in casa. La disponibilità italiana riguarda al momento gli utenti inclusi nell’accesso anticipato: non si tratta ancora di un lancio aperto indistintamente a tutti i clienti.

Fonte: TecnoAndroid