Amazon Black Friday 2026: date ufficiali e Wonder Space a Milano

Amazon apre a Milano Amazon Black Friday Wonder Space, uno spazio immersivo aperto gratuitamente al pubblico dal 24 al 29 novembre 2026. L’iniziativa sarà ospitata in Via Meravigli 2A e accompagnerà l’avvio della Settimana del Black Friday di Amazon.it, in programma dal 19 al 30 novembre con oltre un milione di offerte disponibili in tutte le categorie.

Il percorso è stato pensato come un vero e proprio Paese delle Meraviglie, nel quale installazioni interattive, prodotti, servizi ed eventi si susseguono in diverse aree tematiche. L’obiettivo è permettere ai visitatori di scoprire una selezione di offerte, trovare idee per i regali di Natale e conoscere alcune delle novità disponibili su Amazon.it.

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Idee regalo divise per fascia di prezzo

All’ingresso dello spazio, i visitatori troveranno una selezione di idee regalo organizzata in tre diverse fasce: prodotti da meno di 20 euro, proposte sotto i 100 euro e articoli con un prezzo superiore ai 100 euro. Una delle prime aree del percorso sarà l’Angolo della Lettura, dedicato al mondo dei libri. Qui sarà presente l’installazione interattiva “Un libro per un ricordo”, attraverso la quale i visitatori potranno condividere un ricordo personale, un pensiero o una riflessione e ricevere un suggerimento di lettura tratto da una raccolta di titoli disponibili su Amazon Books. L’area ospiterà inoltre una selezione di libri da regalare durante le festività e le offerte del Mese della Lettura Amazon, attivo fino al 30 novembre. L’iniziativa prevede sconti fino al 15% su una selezione di libri cartacei e oltre 1.200 eBook Kindle a partire da 1,99 euro.

Il programma del Wonder Stage

Al centro dell’installazione si trova il Wonder Stage, un salotto immersivo a 360 gradi con un palco centrale dedicato a incontri, musica, cultura e creatività. Tra gli appuntamenti annunciati c’è il live streaming del podcast Made IT, in programma giovedì 26 novembre alle ore 18:00. Inès Makula e Camilla Scassellati Sforzolini intervisteranno Fabio Volo in occasione dell’uscita del suo nuovo romanzo “Vieni, torniamo a casa”, pubblicato da Mondadori.

Sabato 28 novembre alle ore 16:30 sarà invece presente Sal Da Vinci, che incontrerà il pubblico per presentare “SAL DA CLAUS – The Christmas Album”, il nuovo album natalizio in uscita il 27 novembre.

Ogni giorno il Wonder Stage ospiterà anche “Tracce di Meraviglia”, un’installazione partecipativa che coinvolgerà direttamente il pubblico. I visitatori potranno registrare un suono attraverso un microfono scenografico e questo verrà trasformato in tempo reale in un elemento visivo, contribuendo alla realizzazione di un’opera collettiva. L’opera finale sarà presentata domenica 29 novembre alle ore 18:00 durante il Wonder Closing, evento che vedrà la partecipazione speciale di Giovanni Muciaccia.

Spazio alle eccellenze del Made in Italy

Il percorso comprenderà una sala dedicata al Made in Italy, dove sarà possibile conoscere una selezione di prodotti realizzati dalle Piccole e Medie Imprese presenti nella relativa vetrina di Amazon.it. L’esperienza unirà esposizione fisica e contenuti digitali, permettendo ai visitatori di approfondire la storia dei prodotti, i materiali utilizzati, i processi produttivi e il lavoro delle aziende che li hanno realizzati.

Accanto a questa area sarà presente anche Telepass, con un’installazione interattiva dedicata ai servizi per la mobilità. Attraverso un grande quadrante ispirato all’orologio da taschino del Bianconiglio, i visitatori potranno scoprire servizi come il telepedaggio, il pagamento delle strisce blu tramite App, l’accesso ai parcheggi e l’acquisto delle vignette elettroniche. I clienti Telepass che mostreranno l’App con login attivo oppure la conferma di acquisto di un dispositivo Grab&Go su Amazon.it potranno utilizzare un ingresso prioritario.

Alexa+, tablet, Kindle ed Echo Dot

Una delle aree principali sarà dedicata ai Dispositivi Amazon e alle novità tecnologiche dell’azienda. I visitatori potranno conoscere i prodotti recentemente lanciati insieme ad Alexa+, l’assistente personale basato sull’intelligenza artificiale disponibile in accesso anticipato. Tra i dispositivi presenti ci sarà la nuova famiglia Amazon Alexa Tablet, composta dal modello 12 Pro, accompagnato da tastiera e penna, e dai modelli da 11 e 8 pollici.

La selezione comprenderà anche il nuovo Echo Dot con hub per la Casa Intelligente integrato, Echo Time, Amazon Kids Echo Dot, Kindle, Kindle Colorsoft Signature Edition e Kindle Paperwhite Signature Edition. Per l’intrattenimento saranno presenti inoltre Fire TV Stick 4K e il nuovo Telecomando Fire TV.

Fashion, beauty e fit check interattivo

Nel percorso sarà presente uno spazio dedicato a Fashion e Beauty, con una selezione di accessori Amazon Fashion e prodotti dedicati alla cura della persona. Il cuore dell’area sarà Provami, un’esperienza interattiva che permetterà di chiedere ad Alexa+ consigli di stile, suggerimenti per gli outfit e indicazioni personalizzate attraverso la funzione “Alexa, dammi un’occhiata, come sto così?”.

All’interno del Wonder Space saranno presenti anche quattro corner dedicati ai brand partner. Colgate proporrà “Max White Wonder: la scienza del tuo sorriso”, mentre L’Oréal Italia realizzerà un percorso dedicato a skincare, make-up e haircare. CeraVe offrirà un’analisi della pelle e una consulenza dermocosmetica, mentre Kiehl’s utilizzerà un dispositivo HSA per analizzare barriera cutanea e idratazione. Maybelline New York e Nyx Professional Makeup proporranno attività dedicate al make-up, mentre L’Oréal Paris, Garnier, Redken e Steampod saranno presenti con diverse esperienze dedicate alla cura della persona.

Lavazza e Nintendo nel Paese delle Meraviglie

Lavazza porterà all’interno dello spazio Tablì, il sistema composto da una tab 100% caffè e da una macchina sviluppata con una tecnologia di erogazione dedicata. I visitatori potranno assaggiare il prodotto e conoscere la gamma di macchine e tab. Nintendo proporrà invece un’area interattiva dedicata a Nintendo Switch Sports Resort. I visitatori potranno creare il proprio Mii o uno Sportsmate e cimentarsi in dodici discipline, utilizzando i controller Joy-Con 2. Lo spazio permetterà inoltre di conoscere Nintendo Switch 2 e una selezione di titoli Nintendo disponibili in formato digitale.

I giocattoli selezionati da Amazon.it

Il percorso proseguirà con Toys We Love, la selezione dei migliori giocattoli dell’anno curata dagli esperti di Amazon.it. L’area comprenderà dieci giocattoli con una valutazione media di almeno quattro stelle, ispirati alle parole chiave più cercate su Amazon.it e pensati per diverse fasce d’età e di prezzo.

Tra i prodotti indicati figurano UNO Liar’s, set LEGO dedicati al mondo botanico, il razzo spaziale dell’ESA di Playmobil, Action Buddy Grogu di Star Wars e i nuovi Amazon Kids Tablet da 8 e 11 pollici con il servizio Kids+.

Spedizioni Prime e Amazon Lens

I visitatori potranno conoscere anche alcuni dei servizi sviluppati per lo shopping su Amazon.it. Un gioco interattivo sarà dedicato alle spedizioni Prime, comprese le consegne in giornata o in un giorno senza costi aggiuntivi su milioni di prodotti idonei. Sarà inoltre possibile provare Amazon Lens, la funzione che permette di cercare prodotti attraverso una fotografia scattata tramite l’app Amazon Shopping. Nel cuore dell’installazione sarà presente una grande esposizione dedicata alle offerte della Settimana del Black Friday. I visitatori potranno conoscere una selezione delle promozioni disponibili su Amazon.it tra elettronica, casa, cura della persona, giocattoli, tecnologia e altre categorie.

La Settimana del Black Friday 2026

La Settimana del Black Friday di Amazon inizierà alle 00:01 del 19 novembre e terminerà alle 23:59 del 30 novembre 2026. Amazon.it ha annunciato oltre un milione di offerte in diverse categorie, tra cui casa, cucina, bellezza, salute, cura della persona, tecnologia, elettronica, moda e giocattoli.

Fonte: TecnoAndroid