Aldi, friggitrice ad aria a 34,99€ e tostapane a 6,99€

Chi cerca piccoli elettrodomestici senza svuotare il portafoglio trova pane per i suoi denti nel nuovo volantino Aldi, che da lunedì 14 settembre porta sugli scaffali una friggitrice ad aria a 34,99 euro e, in alternativa fra loro, un bollitore o un tostapane a 6,99 euro l’uno. Roba da colazioni sbrigative e pranzi messi insieme in mezz’ora, insomma, con una spesa che per due dei tre prodotti resta sotto i sette euro.

L’idea di fondo è chiara. Nessun elettrodomestico da cucina professionale, nessuna promessa di rivoluzionare il modo di cucinare, ma apparecchi essenziali che fanno il loro lavoro e costano poco. La firma è quella di Ambiano, marchio che nei punti vendita del discount tedesco copre buona parte della categoria casa.

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La friggitrice ad aria Ambiano da 3,5 litri

Il pezzo grosso dell’offerta, si fa per dire visto l’ingombro contenuto, è la friggitrice ad aria da 3,5 litri. Misura 33,8×23,7×28,5 centimetri, quindi trova posto anche su un piano di lavoro non enorme, e la capacità del cassetto arriva fino a 4,2 litri se riempito fino al bordo. Il cavo è lungo un metro, dettaglio da tenere presente per chi ha la presa lontana dal fornello.

Il pannello è digitale con display a LED e mette a disposizione otto programmi già impostati: pollo, patatine fritte, essiccatura, bistecche, pesce, dolci, verdura e speck. La temperatura si regola da 40 a 200 gradi con incrementi di 5 gradi, il che permette di passare dall’essiccazione della frutta alla doratura di una cotoletta senza troppi calcoli. C’è anche la funzione di mantenimento del calore, utile quando il resto del pranzo non è ancora pronto. Tra le comodità figura il promemoria di scuotimento, quel richiamo che ricorda di smuovere il cestello a metà cottura per far girare bene l’aria calda, più un sistema anti surriscaldamento che interviene sulla sicurezza. Sul fronte alimentazione si parla di una tensione compresa tra 220 e 240 volt, frequenza a 50 Hz e una potenza che va da 1.180 a 1.400 watt. Chi non ha idee su cosa preparare può inquadrare un codice QR e accedere a un ricettario digitale. Le colorazioni disponibili sono due, nero e beige.

Bollitore e tostapane a 6,99 euro, ma la scelta è una sola

L’altra parte dell’offerta Aldi gioca tutta sul prezzo. A 6,99 euro il cliente può portarsi a casa un bollitore oppure un tostapane, entrambi a marchio Ambiano e disponibili nelle finiture nera e bianca. La formula prevede la scelta tra i due, quindi conviene decidere prima di entrare se serve più l’acqua calda per tè e tisane o il toast del mattino.

Sono i classici prodotti che in un discount funzionano bene proprio perché costano poco e rispondono a un bisogno preciso, senza fronzoli. Il tostapane per chi fa colazione di corsa, il bollitore per chi vive di infusi o per chi vuole velocizzare la cottura della pasta partendo da acqua già calda. Queste promozioni seguono la logica dei volantini settimanali del discount, con le quantità disponibili nei singoli punti vendita che possono variare. Il consiglio pratico, per chi ha messo gli occhi in particolare sulla friggitrice ad aria a 34,99 euro, è di presentarsi nei primi giorni, perché su articoli di questo tipo lo scaffale tende a svuotarsi in fretta.

L’appuntamento è fissato per lunedì 14 settembre nei punti vendita Aldi, con i tre piccoli elettrodomestici Ambiano protagonisti della settimana.