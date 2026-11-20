La trimestrale di Nvidia è arrivata ieri sera poco dopo le 22, come da programma, e i numeri messi sul tavolo sono di quelli che fanno rumore. Il fatturato dell’azienda è più che raddoppiato nel giro di un anno, con i data center a fare la parte del leone. Un appuntamento seguito con un’attenzione particolare, visto il clima piuttosto teso che si respira all’interno del gruppo dopo l’addio di Jensen Huang, una figura che per anni ha rappresentato il volto stesso dell’azienda.

I conti sono decisamente positivi e su questo ci sono pochi dubbi. Però una cosa sono i risultati e un’altra è la reazione della Borsa, che non sempre premia una crescita anche molto marcata. Numeri brillanti non equivalgono per forza a un’accoglienza calorosa da parte dei mercati, ed è proprio questo il punto che rende ogni pubblicazione dei conti di Nvidia un momento delicato.

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Ricavi e utili più che raddoppiati nel terzo trimestre fiscale 2027

Entrando nel dettaglio, il periodo preso in esame è il terzo trimestre dell’esercizio fiscale 2027, chiuso il 25 ottobre. In questi tre mesi il gruppo ha incassato circa 100 miliardi di euro, una cifra che si traduce in un balzo del 103% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Non si tratta però soltanto di un confronto su base annua particolarmente favorevole, perché anche rispetto al trimestre immediatamente precedente i ricavi sono saliti del 20%, segno di una corsa che non ha rallentato.

A crescere in modo impressionante non sono stati solo gli incassi. Anche l’utile netto è più che raddoppiato e ha raggiunto circa 56 miliardi di euro. Il quadro quindi è quello di un’azienda che non si limita a vendere di più ma che riesce a trasformare una quota molto ampia del proprio giro d’affari in guadagno effettivo, un dettaglio che per gli osservatori conta quanto il dato complessivo del fatturato.

Data center e Vera Rubin NVL72 trascinano la crescita

Il vero motore di questi risultati resta il comparto dei data center. Da solo ha generato circa 93 miliardi di euro, con un aumento del 110% su base annua, e vale ormai il 93% dei ricavi totali del gruppo. In pratica quasi tutto ciò che entra nelle casse di Nvidia passa da qui, dalle infrastrutture che alimentano i grandi servizi digitali e soprattutto le applicazioni di intelligenza artificiale.

Proprio nel trimestre appena concluso sono partite le consegne dei sistemi Vera Rubin NVL72. Si tratta di soluzioni che riuniscono in un unico armadio decine di GPU collegate tra loro ad alta velocità. Grazie a questa architettura i chip possono spartirsi il lavoro in modo coordinato, sia nella fase di addestramento dei modelli di intelligenza artificiale sia in quella successiva, quando gli stessi modelli devono funzionare e rispondere alle richieste degli utenti. Due attività diverse ma entrambe molto pesanti dal punto di vista del calcolo, che questi sistemi sono pensati per gestire all’interno della stessa infrastruttura.

Le nuove macchine non sono rimaste a lungo nei magazzini. Secondo quanto comunicato dall’azienda, i primi esemplari di Vera Rubin NVL72 sono già operativi presso alcuni dei principali fornitori di servizi cloud, ovvero Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle, CoreWeave e Nebius.

Fonte: TecnoAndroid