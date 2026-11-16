Motorola Signature a 745,75€ su Amazon: oltre 550€ di sconto

Il prezzo di Motorola Signature scende in modo deciso su Amazon, dove la versione da 16/512GB nella colorazione Carbon viene ora proposta a 745,75€. Rispetto al listino di 1299€ il risparmio supera i 550€, con uno sconto che sfiora il 43% su uno smartphone di fascia altissima. Dal lancio ufficiale il prezzo ha conosciuto parecchie oscillazioni, ma questa soglia merita attenzione perché riguarda un dispositivo con Snapdragon 8 Gen 5, display AMOLED a 165Hz e un comparto fotografico firmato Sony.

Il telefono è stato presentato al CES 2026 come capostipite della nuova linea ultra premium del marchio e oggi si ritrova a una cifra molto più abbordabile rispetto ai mesi scorsi. Vale quindi la pena guardare da vicino cosa offre e a quali condizioni arriva questa promozione.

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Display a 165Hz e fotocamera Sony da 50MP

Il vero asso nella manica di Motorola Signature è lo schermo. Si tratta di un pannello Extreme AMOLED da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento a 165Hz, risoluzione Super HD e una luminosità di picco che arriva a 6.200 nit. Non mancano il supporto a Dolby Vision e HDR10+, la calibrazione del colore validata Pantone e una profondità a 10 bit che permette di riprodurre oltre un miliardo di sfumature.

La scocca in alluminio aerospaziale misura appena 6,99mm di spessore e al suo interno lavora il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 realizzato a 3nm. Il processore è affiancato da 16GB di RAM LPDDR5X e da 512GB di memoria UFS 4.1. Sul fronte fotografico il protagonista è un sensore Sony LYTIA da 50MP con apertura f/1.6 e stabilizzazione ottica, mentre per gli autoscatti c’è una fotocamera frontale anch’essa da 50MP.

Il resto della scheda tecnica completa un quadro decisamente ricco. La batteria al silicio carbonio da 5200mAh supporta la ricarica via cavo a 90W e quella wireless TurboPower a 50W. Il telefono vanta le certificazioni IP68 e IP69 oltre allo standard militare MIL STD 810H, mentre l’audio stereo porta la firma Sound by Bose con Dolby Atmos. A bordo gira Android 16 con ben sette anni di aggiornamenti garantiti e la connettività comprende WiFi 7, 5G e doppia SIM.

Un pacchetto del genere giustifica il posizionamento da top di gamma, anche se non sono mancate alcune critiche per la scelta dello Snapdragon 8 Gen 5 al posto della variante Elite adottata da diversi concorrenti diretti.

Il prezzo della versione Carbon tocca il minimo storico

Al debutto Motorola Signature 16/512GB in colorazione Carbon costava 1299€. Su Amazon adesso il cartellino segna 745,75€, con un taglio vicino al 43% e oltre 550€ risparmiati rispetto al prezzo di lancio. Per questa configurazione si tratta di un nuovo minimo storico, un traguardo che rende il modello molto più interessante per chi cerca un flagship senza arrivare a spendere oltre mille euro.

Il dato assume ancora più rilievo osservando l’andamento dei prezzi recente. Nelle ultime settimane, infatti, su alcuni negozi online il costo dello smartphone era tornato a superare anche la soglia dei 900€, a conferma di fluttuazioni tutt’altro che marginali. L’attuale offerta su Amazon riporta quindi il dispositivo a 745,75€ al posto dei 1299€ di listino.

Fonte: TecnoAndroid