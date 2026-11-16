Geolocalizzazione audio: due aerei inudibili rivelano il luogo

Un aereo che nessuno riesce a sentire può bastare per scoprire dove è stato girato un video. Lo ha dimostrato il videomaker Colsto, esperto di geolocalizzazione a partire da indizi pubblici. Partendo da un filmato senza alcun riferimento visivo e con un sottofondo sonoro del tutto banale, è riuscito a risalire al punto esatto della registrazione grazie a due velivoli rimasti fuori dalla portata dell’orecchio umano. Il bello, o il preoccupante, è che il microfono di qualsiasi telefono registra queste tracce a ogni ripresa.

La dimostrazione è stata pubblicata il 2 novembre in un video di 29 minuti intitolato I discovered a sound that leaks your exact location. Il materiale di partenza erano le immagini di una semplice telecamera di sorveglianza, con alberi, un fiume e poco altro. Conoscendo soltanto il giorno della registrazione e il paese, l’autore sostiene di aver individuato il luogo con un margine di circa cento metri. L’unico indizio erano due aerei a elica passati in lontananza, la cui impronta sopravviveva nelle basse frequenze della traccia audio.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Geolocalizzazione audio: l’effetto Doppler e gli archivi di volo

Il meccanismo parte dall’effetto Doppler, lo stesso fenomeno che fa abbassare il suono della sirena di un’ambulanza appena supera chi ascolta. Il motore di un velivolo produce lo stesso slittamento di frequenza anche a diversi chilometri di distanza. I suoni gravi viaggiano lontano e un microfono, che sia di uno smartphone o di una telecamera, li cattura anche quando l’orecchio non percepisce nulla. Su uno spettrogramma, cioè la rappresentazione visiva delle frequenze di una registrazione, ogni sorvolo disegna una curva a forma di S. Da quella sagoma si ricavano la velocità dell’apparecchio, la distanza minima e l’istante preciso del passaggio.

L’altra metà del puzzle arriva dagli stessi aerei. Quasi tutti trasmettono di continuo posizione, altitudine e velocità tramite il protocollo ADS B, e reti di appassionati archiviano questi dati giorno dopo giorno. Nella sua prova Colsto individua due sorvoli distanti 920 secondi l’uno dall’altro e ne ricava circa 70.000 località possibili. Poi scarta tutte quelle in cui un terzo velivolo avrebbe dovuto essere udibile nell’intervallo. Per i circa 15.000 punti rimasti simula la curva che ogni posizione avrebbe registrato e la confronta con quella reale. Un solo luogo combacia e Street View mostra lì lo stesso filare di alberi visibile nel filmato, palo della telecamera compreso.

Va detto che l’audio originale e il codice non sono stati resi pubblici. La precisione di un centinaio di metri rimane quindi un’affermazione dell’autore che nessuno ha potuto replicare in modo identico. Il principio però poggia su un precedente consolidato: da anni la scienza forense data le registrazioni confrontando il ronzio della rete elettrica catturato dal microfono con gli archivi dei gestori. Qui lo stesso ragionamento viene applicato allo spazio, usando i registri dei voli come riferimento.

L’intelligenza artificiale ha ricostruito il metodo in due giorni

Colsto non ha diffuso né codice né software, ma la cautela è durata poche ore. In meno di due giorni erano già online almeno otto repository open source che riproducevano la tecnica, alcuni assemblati da agenti di programmazione. Una di queste repliche ritrova la registrazione lanciata come sfida con uno scarto di 86 metri, scandagliando l’intero territorio statunitense. Servono però due sorvoli e l’orario di inizio con una tolleranza di due minuti. Con un solo aereo o un orario incerto gli stessi strumenti falliscono o rinunciano a dare una risposta, e le webcam pubbliche testate alla cieca non sono mai state localizzate.

Il 3 novembre Adam Holter, che segue il mondo dell’intelligenza artificiale su X, ha fatto analizzare a Codex, l’agente di programmazione di OpenAI, 120 video generati dall’IA. Nessuno conterrebbe una curva Doppler di aereo nelle basse frequenze e i toni gravi prodotti dai modelli sarebbero “totalmente diversi” da quelli di una registrazione autentica. Lo stesso Holter riconosce che il criterio funziona in una sola direzione, perché anche la maggior parte dei video veri ne è priva. Una curva coerente con un volo realmente archiviato quel giorno varrebbe invece come certificato di autenticità, almeno finché i generatori non impareranno a imitarla, obiezione sollevata subito dopo la pubblicazione.

In Europa la trasmissione ADS B è obbligatoria solo dal 7 dicembre 2020 e soltanto per gli apparecchi sopra le 5,7 tonnellate o oltre i 250 nodi. I piccoli aerei a elica, proprio quelli più leggibili su uno spettrogramma, sfuggono quindi in gran parte all’obbligo. Negli Stati Uniti la regola copre invece dal gennaio 2020 la maggior parte degli spazi aerei controllati. Non a caso tutte le localizzazioni riuscite pubblicate finora riguardano registrazioni americane e l’archivio comunitario usato da queste repliche risale soltanto al 2023.

Fonte: TecnoAndroid