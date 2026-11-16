Linux 7.4 rc2, Torvalds: nel BPF le patch superano i bug dell’AI

Per mesi l’intelligenza artificiale ha fatto emergere un numero crescente di vulnerabilità nel kernel Linux e ha costretto gli sviluppatori a un lavoro di verifica e correzione tutt’altro che leggero. Adesso però arriva un primo segnale di segno opposto. Linus Torvalds ha notato che almeno in un sottosistema importante le correzioni stanno procedendo più in fretta dei nuovi rapporti sui bug.

L’osservazione accompagna il rilascio della seconda release candidate di Linux 7.4, annunciata l’8 novembre 2026. È un passaggio che va letto alla luce di quanto successo durante l’anno. L’uso di modelli AI per analizzare il codice sorgente ha accelerato la scoperta di difetti, anche molto datati, e allo stesso tempo ha appesantito il carico dei manutentori. Ad aprile la presentazione di Claude Mythos Preview da parte di Anthropic aveva acceso ulteriormente i riflettori sulle capacità dell’AI nella caccia alle falle.

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Con oltre 40 milioni di righe di codice il kernel offre una superficie d’analisi enorme. E trovare un errore è solo l’inizio, perché bisogna capire in quali condizioni può essere sfruttato, verificare che la segnalazione non sia un doppione e preparare una patch che non comprometta altri componenti. Proprio su questo delicato equilibrio tra scoperta e correzione si concentra la nuova riflessione del creatore di Linux.

Cosa ha notato Torvalds nella rc2 di Linux 7.4

Nel messaggio pubblicato sulla Linux Kernel Mailing List Torvalds descrive questa versione come una release candidate piuttosto corposa. Una parte delle modifiche nasce da trasformazioni automatiche realizzate con Coccinelle, uno strumento che analizza e modifica il codice C sfruttando regole semantiche per individuare strutture ricorrenti e applicare interventi coerenti su più file. Non è un modello linguistico generativo. Funziona con regole esplicite e permette di automatizzare operazioni che altrimenti richiederebbero tantissimi ritocchi manuali.

Va detto che la quantità di righe modificate non dice granché sulla gravità dei problemi risolti. Molti interventi toccano porzioni minime di codice, ripetute però in un gran numero di file.

Il punto davvero interessante riguarda le correzioni legate alle segnalazioni assistite dall’AI. Torvalds riferisce che secondo Alexei Starovoitov, uno dei principali sviluppatori di eBPF, nel sottosistema BPF le patch arrivano ormai più rapidamente dei nuovi bug report. Questo non significa che i modelli abbiano smesso di trovare problemi nel resto del kernel. Almeno lì però la tendenza si è invertita. Gli altri sottosistemi potrebbero non trovarsi nella stessa situazione, eppure il segnale è incoraggiante perché potrebbe indicare che gli sviluppatori stanno finalmente recuperando parte del lavoro arretrato.

Da maggio a novembre, dal sovraccarico ai primi recuperi

Il messaggio di novembre pesa di più se messo accanto alle prese di posizione precedenti. A maggio 2026 Torvalds aveva denunciato l’alto numero di segnalazioni ripetute prodotte dagli strumenti di analisi automatizzata. Il nodo non era soltanto la scoperta di difetti autentici. Più ricercatori potevano esaminare gli stessi sorgenti, imbattersi in problemi già noti e inviare rapporti praticamente identici. Ognuno richiedeva comunque tempo per verificare che il bug fosse riproducibile, risalire al componente responsabile e controllare se esistesse già una correzione.

Durante l’Open Source Summit North America il papà del kernel aveva anche parlato dell’effetto dei tool AI sul ritmo di sviluppo, con l’aumento dei contributi e le conseguenze sulla revisione del codice. La comunicazione legata alla rc2 aggiunge però un elemento nuovo. Non si ferma a descrivere la crescita delle segnalazioni ma indica un sottosistema in cui il rapporto tra problemi comunicati e correzioni disponibili sembra aver cominciato a migliorare.

Sono parole che non certificano affatto la fine dell’ondata di falle scoperte con l’AI. Suggeriscono piuttosto un possibile riequilibrio in una porzione specifica del kernel, mentre molte altre parti continuano a richiedere una manutenzione intensa. Se la capacità di correggere superasse stabilmente il ritmo delle nuove segnalazioni anche altrove, il contributo dell’intelligenza artificiale potrebbe tradursi in una riduzione progressiva dei difetti ancora presenti invece che in un’emergenza continua. Nel frattempo l’analisi automatizzata continuerà a migliorare e potrebbe portare alla luce nuove classi di vulnerabilità, facendo crescere di nuovo i report destinati ai maintainer.

Fonte: TecnoAndroid