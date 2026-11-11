Sonda Hera, Dimorphos e Didymos separati per la prima volta

La sonda Hera dell’Agenzia Spaziale Europea ha raggiunto un passaggio chiave della sua missione. Per la prima volta la fotocamera di bordo ha ripreso gli asteroidi Didymos e Dimorphos come due oggetti distinti e non più come un unico puntino luminoso. Si tratta proprio della coppia colpita nel 2022 dalla missione DART della NASA, lo storico esperimento di difesa planetaria che ha deviato un asteroide molto più di quanto gli scienziati avessero previsto. Ed è esattamente questo mistero che Hera dovrà aiutare a chiarire.

L’immagine è stata scattata la sera del 18 ottobre con la fotocamera in bianco e nero dedicata all’inquadramento degli asteroidi, quando la sonda si trovava a circa 1.280 chilometri dai suoi obiettivi. Il sistema doppio dista dalla Terra circa 197 milioni di chilometri. «Con questa immagine il piccolo Dimorphos diventa visibile per la prima volta» spiega Michael Kueppers. «Prima di questa acquisizione la sonda vedeva ancora il sistema di Didymos come un singolo punto. Adesso, anche se Dimorphos occupa appena un pixel circa in questa prima immagine, risulta chiaramente separato dal suo corpo principale».

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Una frenata lenta verso la coppia di asteroidi

Lo scatto arriva dopo una serie di manovre pensate per rallentare Hera durante l’avvicinamento. All’inizio di ottobre la sonda ha acceso i propulsori due volte, a una settimana di distanza l’una dall’altra. Questi aggiustamenti hanno ridotto la sua velocità rispetto agli asteroidi ad appena 20 metri al secondo, permettendo ai controllori di missione di gestire con calma l’ultimo tratto di viaggio.

Nella prima immagine i due corpi sembrano minuscoli ma in realtà hanno dimensioni tutt’altro che trascurabili. Dimorphos misura circa 151 metri di diametro, più o meno quanto la Grande Piramide di Giza. Il compagno più grande, Didymos, arriva a circa 780 metri, poco meno dell’altezza del Burj Khalifa di Dubai, l’edificio più alto del mondo. Il piccolo satellite ruota attorno all’asteroide principale a una distanza media di appena 1,15 chilometri e si muove a circa 18 centimetri al secondo.

«Per la prima volta vediamo con gli occhi di Hera proprio il sistema doppio per cui la missione è stata progettata e costruita» aggiunge il responsabile di missione Ian Carnelli. «Le nostre immagini diventeranno molto più nitide man mano che Hera si avvicinerà. Il 25 novembre sveleremo le prime immagini dettagliate di Dimorphos, il primo oggetto del Sistema Solare ad aver visto la propria orbita modificata in modo misurabile dall’intervento umano».

Cosa ha lasciato davvero l’impatto di DART

L’arrivo di Hera offrirà agli scienziati la possibilità di esaminare gli effetti di un esperimento condotto quattro anni prima. Il 26 settembre 2022 la sonda DART della NASA si è schiantata volontariamente contro Dimorphos a circa 6,1 chilometri al secondo. L’urto ha scagliato detriti fino a 10.000 chilometri nello spazio e ha accorciato di circa 33 minuti il periodo orbitale dell’asteroide attorno a Didymos. Quel test ha dimostrato che un veicolo spaziale può cambiare deliberatamente il moto di un asteroide, un risultato con implicazioni enormi per la protezione della Terra da future minacce.

La collisione però ha prodotto anche risultati inattesi che i ricercatori stanno ancora cercando di spiegare. La variazione dell’orbita è stata nettamente superiore a quanto indicato dalle simulazioni al computer e questo solleva interrogativi sulle proprietà fisiche dell’asteroide e sul modo in cui ha reagito al colpo. Non si sa ancora se DART abbia lasciato un cratere o se abbia alterato in modo significativo la forma complessiva di Dimorphos. Servono poi misure più precise su composizione, struttura interna e massa per capire perché l’urto sia stato così efficace. Trovare queste risposte è fondamentale per trasformare l’impatto cinetico in una strategia di difesa planetaria affidabile.

L’indagine sulla scena dell’impatto

Nei prossimi mesi la sonda Hera condurrà una vera e propria indagine sulla scena dell’incidente per scoprire cosa abbia fatto concretamente la collisione a Dimorphos. Userà una serie di strumenti scientifici per studiare l’asteroide e l’ambiente circostante e rilascerà due piccoli satelliti chiamati CubeSat, ciascuno grande più o meno come una scatola da scarpe, per raccogliere osservazioni da distanze molto più ravvicinate. Il programma dovrebbe includere anche operazioni di atterraggio. Tutti questi dati serviranno a capire meglio come gli asteroidi rispondono agli impatti ad alta velocità e a prevedere con maggiore precisione l’esito di futuri tentativi di deviazione.

Chi desidera seguire il viaggio di Hera può farlo attraverso Hera Space Companion, una piattaforma di comunicazione interattiva collegata alla missione. Più di un semplice chatbot basato sull’intelligenza artificiale, è stata pensata per rendere accessibile al pubblico la prima missione di difesa planetaria dell’Agenzia Spaziale Europea.

Fonte: TecnoAndroid