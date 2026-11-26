La AI Mode di Google si arricchisce di un’altra piccola novità pensata per semplificare l’uso di tutti i giorni. Adesso è possibile scattare e allegare fino a 10 foto in un colpo solo direttamente dalla fotocamera integrata, senza dover riaprire l’interfaccia ogni volta che serve aggiungere un nuovo scatto. Sulla carta sembra un ritocco secondario, eppure diventa parecchio comodo quando si vogliono sottoporre all’intelligenza artificiale più elementi da analizzare all’interno della stessa richiesta.

Il cambiamento tocca proprio la gestione delle immagini, uno degli aspetti più pratici dello strumento di ricerca conversazionale di Big G. Fino a poco tempo fa la procedura della AI Mode funzionava senza intoppi per una singola fotografia ma diventava macchinosa appena gli scatti da condividere salivano a due, tre o più.

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Come cambia la fotocamera della AI Mode

La novità è comparsa nell’ultima release dell’app Google, la versione 17.78.13, dove l’interfaccia della fotocamera presente nella AI Mode è stata rivista per permettere l’acquisizione di più immagini in successione.

Prima di questo aggiornamento, toccando l’icona della fotocamera nella casella di composizione si apriva una schermata che consentiva di scattare una foto e allegarla alla domanda. Per aggiungerne un’altra bisognava però ripetere tutto da capo, con un passaggio in più tutt’altro che comodo quando le immagini da inviare erano diverse. Un piccolo fastidio che con la fotocamera integrata rinnovata sparisce del tutto.

Adesso il classico pulsante di scatto lascia spazio a un’icona con il simbolo +. Basta toccarla per acquisire la prima fotografia e proseguire con le successive senza mai abbandonare l’interfaccia. Gli scatti compaiono sotto forma di piccole miniature nella parte superiore del pulsante e ognuno è accompagnato da una X che permette di eliminarlo se il risultato non è quello sperato, così da tenere nella AI Mode solo le immagini davvero utili.

Terminata la sessione, è sufficiente selezionare la voce Aggiungi foto per spostare tutte le immagini nella casella di composizione, dove la domanda si scrive come al solito. Il tetto massimo resta fissato a 10 foto per singola operazione.

A cosa serve e quando arriva su tutti i dispositivi

Poter allegare più fotografie insieme apre la strada a diversi scenari d’uso. Si può chiedere alla AI Mode di Google di mettere a confronto più prodotti fotografati uno per uno, riconoscere oggetti differenti oppure esaminare un’intera serie di immagini senza dover inviare una richiesta separata per ciascuna di esse.

La modifica rende quindi più immediata un’operazione che in passato richiedeva parecchi passaggi, soprattutto per chi usava direttamente la fotocamera integrata invece di pescare scatti già salvati in galleria. Una semplificazione concreta, che riduce i tocchi necessari e accorcia i tempi.

Sul fronte della disponibilità, Google ha avviato il rilascio insieme all’ultima versione dell’app Google, ma l’attivazione sembra gestita lato server. In pratica installare la versione 17.78.13 non garantisce di trovare subito la nuova interfaccia, perché l’abilitazione avviene in modo graduale e potrebbe servire ancora un po’ di pazienza prima di vederla comparire.

La distribuzione procede comunque su larga scala e la funzione con il supporto fino a 10 foto è già spuntata su diversi dispositivi, in attesa di raggiungere tutti gli utenti.

Fonte: TecnoAndroid