La trackball Logitech MX Ergo S scende a 59,99€ su Amazon, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo di listino di 99,99€. Parliamo di una periferica che si comanda con il pollice e che rimane ferma sulla scrivania, un dettaglio tutt’altro che secondario quando lo spazio accanto alla tastiera è ridotto all’osso. Con questo ribasso il risparmio arriva a 40€ e il prezzo tocca il minimo storico.

Il principio di funzionamento è piuttosto semplice. Il puntatore segue la rotazione della sfera mentre il corpo del dispositivo resta appoggiato sempre nello stesso punto. Non serve quindi riservare un’area ampia ai movimenti del braccio e la trackball può stare a ridosso della tastiera anche su una postazione già piena di altri strumenti di lavoro.

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Come funziona Logitech MX Ergo S

Un apposito pulsante consente di passare dal tracciamento veloce a quello ad alta precisione. In pratica si attraversa lo schermo in un attimo e poi si rallenta il cursore quando c’è da selezionare un elemento minuscolo o da intervenire su un dettaglio durante il lavoro. La forma sagomata unisce impugnature in gomma morbida a un’inclinazione di 20°. Logitech pensa questo modello per mani medie o grandi, un aspetto da tenere presente prima dell’acquisto insieme alla disponibilità ad abituarsi a un controllo affidato alla sfera anziché al classico movimento del mouse.

Scorciatoie personalizzate e due computer sulla stessa scrivania

I sei pulsanti programmabili si configurano attraverso Logi Options+, il software che mette a disposizione anche scorciatoie e Smart Actions. Per chi passa di continuo dalla scrittura alla gestione dei file fino alle applicazioni creative, assegnare ai tasti le operazioni più ripetitive significa richiamarle direttamente dalla periferica senza perdere tempo. MX Ergo S è compatibile sia con PC sia con Mac e offre due modalità di collegamento wireless. Si può scegliere tra Bluetooth e il ricevitore USB Logi Bolt, incluso nella confezione. Il pulsante Easy Switch permette poi di saltare da un computer all’altro, una comodità concreta per chi tiene sulla stessa scrivania un portatile e un desktop.

È soprattutto nelle attività di tutti i giorni che questa impostazione trova il suo spazio naturale, dalla navigazione ai documenti fino al lavoro creativo. Anche chi possiede una postazione gaming e cerca un dispositivo da affiancarle per le ore dedicate alla produttività può prendere in considerazione un sistema di controllo diverso dal mouse tradizionale.

Autonomia, ricarica rapida e prezzo

Sul fronte dell’autonomia la batteria arriva fino a 120 giorni con una carica completa, mentre appena un minuto di ricarica garantisce fino a 24 ore di utilizzo. La porta è di tipo USB C ma il cavo non è incluso, quindi occorre procurarsene uno da USB C a USB C oppure da USB A a USB C.

A 59,99€ Logitech MX Ergo S si rivolge soprattutto a chi desidera una trackball ricaricabile con comandi personalizzabili e la possibilità di collegarsi a due computer, senza dover spostare di continuo il dispositivo sul piano di lavoro. Il listino ufficiale resta fissato a 99,99€, cifra rispetto alla quale l’offerta attuale su Amazon fa risparmiare esattamente 40€.

Fonte: TecnoAndroid