Il nuovo primato di GTA 6 non arriva dalle vendite né dai server presi d’assalto, ma dalla musica. La colonna sonora ufficiale del gioco, intitolata GTA 6: The Album, ha appena firmato il miglior debutto di sempre per una soundtrack su Spotify, aggiungendo un altro tassello a una lista di record che si allunga di settimana in settimana e che ormai va ben oltre i confini del mondo videoludico.

Basta guardare le cifre per capire la portata dell’evento. Nelle prime 24 ore la raccolta ha totalizzato 29,85 milioni di stream, un traguardo che nessun’altra colonna sonora aveva mai toccato sulla piattaforma musicale. Un risultato notevole, che racconta bene quanto il fenomeno Rockstar Games stia travolgendo anche il mercato discografico. Non si parla più soltanto di un titolo da giocare sul divano, ma di qualcosa che finisce dritto nelle cuffie e nelle playlist di milioni di persone, anche quando la console è spenta.

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Le radio di Leonida e un cast di star internazionali

Per spiegare un exploit del genere bisogna guardare dentro il gioco. Le stazioni radio sono da sempre uno degli elementi che rendono riconoscibile la serie e accompagnano ogni spostamento in auto, ogni inseguimento, ogni giro senza meta per le strade. In GTA 6 milioni di giocatori ascoltano quotidianamente questi brani mentre esplorano Leonida, e questa esposizione continua aiuta a capire perché in tanti siano poi andati a cercarli anche al di fuori del titolo. Sotto questo punto di vista il nuovo capitolo sembra aver alzato ulteriormente l’asticella rispetto al passato.

La tracklist ufficiale raccoglie 34 brani firmati da alcuni degli artisti più celebri della scena internazionale. Tra i nomi coinvolti spiccano Dua Lipa, Travis Scott, Morgan Wallen e Jennie, e già questo elenco basta a dare un’idea di quanto sia varia la selezione. Si passa dal pop all’hip hop, dal country fino alle sonorità elettroniche, con un mosaico di generi pensato per accontentare gusti molto diversi tra loro. Un po’ come succede facendo zapping tra le emittenti mentre si guida per la città.

Anche chi preferisce avere qualcosa da tenere in mano ha di che rallegrarsi. Oltre alla distribuzione digitale sulle principali piattaforme di streaming, l’album è disponibile pure in formato fisico, con edizioni in CD e vinile rivolte ai collezionisti e agli appassionati più affezionati della saga, quelli che amano conservare un oggetto concreto accanto al gioco.

Un successo che cammina insieme a quello del gioco

A dirla tutta, che la musica andasse forte non sorprende più di tanto. Il boom dell’album va letto alla luce dell’enorme popolarità raggiunta dal videogioco nelle sue prime settimane sul mercato, dove sta macinando numeri fuori scala. Al lancio GTA 6 ha venduto oltre 32,5 milioni di copie, conquistando il titolo di debutto migliore di sempre. E non soltanto nella storia dei videogiochi, ma nell’intera industria dell’intrattenimento, un confronto che fino a poco tempo fa sarebbe sembrato quasi impensabile.

Poi ci sono i dati sul coinvolgimento del pubblico, forse ancora più eloquenti delle vendite. Secondo una stima, oltre il 50% degli utenti attivi su PS5 e Xbox Series X|S avrebbe trascorso una parte della giornata del 19 novembre all’interno di Leonida, con sessioni di gioco medie superiori alle otto ore.

Fonte: TecnoAndroid