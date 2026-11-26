La missione DART della NASA ha lasciato sull’asteroide Dimorphos un cratere grande quanto uno stadio sportivo. A mostrarlo sono le nuove immagini raccolte dalla sonda Hera dell’ESA, che ha iniziato a fotografare da vicino gli effetti dello schianto controllato avvenuto nel 2022 contro il piccolo corpo celeste, compagno del più grande Didymos. Per la prima volta si può osservare in modo concreto che cosa abbia provocato quell’impatto sulla superficie dell’oggetto colpito.

Già a marzo l’agenzia spaziale statunitense aveva comunicato di essere riuscita, grazie al Double Asteroid Redirection Test, a modificare l’orbita attorno al Sole di Dimorphos e dell’asteroide principale Didymos. Mancava però un tassello importante, cioè capire nel dettaglio cosa fosse successo fisicamente al bersaglio. Le fotografie inviate da Hera colmano proprio questo vuoto. Secondo Patrick Michel, direttore di ricerca del Centro nazionale per la ricerca scientifica francese (CNRS) e responsabile scientifico della missione europea, l’urto ha generato un “cratere da impatto delle dimensioni di uno stadio”.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Missione DART: cosa ha scoperto la sonda Hera su Dimorphos

La depressione scavata dalla sonda americana attraversa l’intera larghezza di Dimorphos, come ha spiegato lo stesso Michel. Eppure, nonostante la portata dello scontro, i campi di massi che ricoprono il resto dell’asteroide sono rimasti praticamente intatti. Un dettaglio curioso, che racconta come l’energia dell’impatto si sia concentrata in un’area ben precisa senza stravolgere tutto il resto.

Le sorprese non finiscono qui. Oltre ad aver cambiato l’aspetto della superficie, l’urto ha messo l’asteroide in una sorta di rotazione caotica lungo la sua nuova orbita. In parole semplici Dimorphos ora ruzzola mentre si muove nello spazio. Le osservazioni hanno poi rivelato che sia il piccolo satellite sia Didymos sono circondati da centinaia di massi in orbita attorno a loro.

Per raccogliere tutte queste informazioni Hera ha utilizzato diversi strumenti di bordo. C’è la Asteroid Framing Camera, una fotocamera monocromatica, affiancata dallo strumento multispettrale Hyperscout H e da un Thermal Infrared Imager sviluppato dall’agenzia spaziale giapponese JAXA. Le immagini sono state scattate a una distanza compresa tra 25 e 30 chilometri dai due asteroidi, come riferito dall’ESA.

La deviazione degli asteroidi come difesa per la Terra

Il senso di tutto questo lavoro va ben oltre la curiosità scientifica. La NASA e altre agenzie spaziali stanno studiando la deviazione degli asteroidi come possibile strategia per proteggere il nostro pianeta da eventuali impatti pericolosi in futuro. Le due missioni, insomma, fanno parte dello stesso grande progetto.

Lo ha sottolineato con chiarezza Ian Carnelli, responsabile della missione Hera. “La missione DART della NASA ha dimostrato che possiamo cambiare l’orbita di un asteroide”, ha dichiarato. “Hera sta ora rivelando cosa è successo all’asteroide stesso. Combinando queste due missioni, l’umanità sta compiendo un passo decisivo per rendere la deviazione degli asteroidi uno strumento affidabile per proteggere il nostro pianeta”.

Il programma europeo ha già le prossime tappe in calendario. A dicembre l’ESA prevede di avvicinare la sonda a Dimorphos e Didymos per ottenere immagini a risoluzione ancora più elevata del punto in cui è avvenuto lo schianto. A gennaio sarà invece il turno dei CubeSat, piccoli satelliti grandi più o meno quanto una scatola da scarpe, che Hera rilascerà per raccogliere altri tipi di dati.

Il primo si chiama Juventas ed è stato realizzato da un gruppo di ricerca guidato dal Lussemburgo. Il suo compito sarà sondare l’interno dell’asteroide con un radar e, in una fase successiva, posarsi sulla sua superficie. Il secondo, battezzato Milani, è affidato a una squadra a guida italiana e servirà ad analizzare la polvere dell’asteroide insieme agli altri materiali presenti nei dintorni.

Fonte: TecnoAndroid