Google ha aggiunto a Gemini una funzione che molti utenti aspettavano da tempo, ovvero la possibilità di creare GIF animate di circa tre secondi partendo da una semplice richiesta scritta. Non arriva da sola, perché insieme a questa novità cambia anche il modo in cui funziona la fotocamera dell’app su Android. È un aggiornamento che racconta bene il momento che stanno vivendo gli assistenti basati sull’intelligenza artificiale, impegnati in una rincorsa continua dove ogni funzione introdotta da un concorrente finisce prima o poi anche negli altri prodotti. E sempre più spesso questa corsa si traduce in aggiornamenti concreti, visibili a chiunque apra l’app.

Sul fronte della fotocamera la differenza si nota subito. Nell’app Gemini per Android ora si apre direttamente all’interno della conversazione, senza staccarsi dal flusso della chat, e può essere allargata con un gesto quando serve più spazio per inquadrare. Un cambiamento piccolo solo in apparenza, visto che rende l’interazione più immediata e meno frammentata.

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Come funzionano le GIF animate su Gemini

Il procedimento per ottenere una GIF è piuttosto semplice e lascia due strade. La prima passa dal menu dell’app, dove è possibile selezionare direttamente il formato. La seconda è ancora più diretta perché basta specificarlo nel prompt, descrivendo con parole proprie cosa deve accadere nella scena. Più la descrizione è chiara, più l’assistente avrà indicazioni precise su cosa animare.

Dietro le quinte lavora Gemini Omni 1.2 Flash, il modello indicato da Google stessa nell’annuncio ufficiale della funzione. Una volta completata la generazione, la clip può essere copiata per incollarla altrove oppure scaricata come file .gif. Si tratta del classico formato usato da anni per condividere piccole animazioni in loop, quelle che ripartono all’infinito senza bisogno di premere nulla. L’esempio più comune è quello dell’immagine di reazione da mandare in chat, il genere di contenuto che spesso dice più di un messaggio scritto e che ora si può creare su misura invece di cercarlo tra archivi già pronti.

La mossa di Google arriva peraltro a breve distanza da quella di un rivale diretto. OpenAI ha infatti introdotto la stessa funzione solo qualche settimana fa, e il tempismo conferma proprio quella dinamica di inseguimento reciproco che caratterizza il settore. Quando uno dei grandi nomi lancia qualcosa di nuovo, gli altri tendono a rispondere in tempi rapidi con soluzioni molto simili.

Dove arriva l’aggiornamento e cosa succede in Italia

La distribuzione è già partita ma per ora riguarda soltanto un gruppo ristretto di mercati. Google ha cominciato a rendere disponibile la novità in sette Paesi, tra cui figurano Germania, Regno Unito e Stati Uniti. La presenza di un Paese europeo come la Germania nella lista iniziale poteva far sperare in un rilascio esteso anche al resto del continente, ma in realtà le cose non stanno così.

L’Italia infatti non rientra nel primo gruppo di Paesi coinvolti. Gli utenti italiani che usano Gemini su Android dovranno quindi aspettare prima di poter generare le proprie GIF animate o provare la nuova fotocamera integrata nella conversazione. Al momento Google non ha comunicato quando la funzione raggiungerà anche il mercato italiano, e la distribuzione resta per ora limitata ai sette Paesi scelti per la fase iniziale.

Fonte: TecnoAndroid