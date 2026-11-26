Gli ultimi due lanci di Starship hanno riacceso la preoccupazione degli ambientalisti messicani nei confronti di SpaceX. L’organizzazione Conibio Global riferisce che i suoi tecnici hanno individuato “migliaia, forse milioni, di frammenti di detriti spaziali” davanti alle coste di Playa Bagdad, a Matamoros, nello stato di Tamaulipas. Tutto questo dopo i due test più recenti partiti dalla base Starbase in Texas. Secondo gli attivisti le operazioni dell’azienda aerospaziale di Elon Musk e i rifiuti prodotti dalle sue prove danneggiano diversi ecosistemi, soprattutto quelli marini, e potrebbero compromettere la sopravvivenza di specie in pericolo di estinzione che vivono in territorio messicano.

Alla fine della settimana scorsa il collettivo ha organizzato almeno due manifestazioni pacifiche in mare aperto. L’obiettivo era denunciare come questi episodi vanifichino il lavoro di chi protegge le specie marine minacciate del golfo del Messico. “Oggi quell’impegno è minacciato da frammenti spaziali, boom sonici, vibrazioni e danni che colpiscono la nostra fauna, le nostre spiagge e le case delle famiglie del Tamaulipas. Anche se i razzi decollano dagli Stati Uniti, le conseguenze non conoscono confini e i loro scarti finiscono per esplodere in territorio messicano. Il Messico non deve ricevere la loro spazzatura spaziale!” ha dichiarato Jesús Elías Ibarra Rodríguez, presidente di Conibio Global.

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Fosforo in mare e una causa legale mai partita

L’associazione denuncia da tempo gli effetti nocivi dei test e dei voli falliti di Starship lungo varie zone costiere del Paese. Già lo scorso anno, alla fine di maggio e subito dopo il nono lancio della navicella, i volontari avevano raccolto in mare circa due tonnellate di plastica e materiali sintetici. Insieme a questi c’erano anche 17 serbatoi metallici contenenti fosforo, una sostanza molto reattiva che può provocare ustioni gravi sulla pelle e, se ingerita, danneggiare fegato, reni e sistema nervoso.

Proprio in seguito a quei ritrovamenti la Profepa, l’agenzia federale messicana per la tutela dell’ambiente, aveva avviato una campagna di pulizia insieme alla Segreteria della Marina, alla Commissione nazionale delle aree naturali protette e agli stessi attivisti. Le operazioni riguardavano un’area considerata fondamentale per la riproduzione delle tartarughe marine.

Sempre l’anno scorso la presidente Claudia Sheinbaum aveva annunciato che il suo governo stava preparando una causa contro SpaceX, ritenendo le attività dell’azienda al confine un rischio per la sicurezza e per gli ecosistemi della regione. L’azione legale però è stata poi accantonata. Città del Messico ha preferito aprire canali di comunicazione con la società e con le autorità statunitensi, così da ricevere notifiche sui lanci da Starbase e valutarne insieme le possibili conseguenze ambientali.

La replica dell’azienda e le difficoltà sulla spiaggia

La compagnia di Musk respinge le accuse e nega che i resti di Starship rappresentino un pericolo per le zone vicine alla sua base. “Test indipendenti condotti in precedenza sui materiali presenti all’interno della navicella, comprese analisi di tossicità, confermano che non presentano rischi chimici, biologici né tossicologici” ha fatto sapere l’azienda. SpaceX ha anche chiesto il supporto delle autorità messicane per recuperare i rottami caduti nel Tamaulipas, sostenendo che i frammenti le appartengono e che il loro recupero è stato ostacolato “da soggetti non autorizzati che invadono una proprietà privata”.

Dopo gli ultimi due lanci i tecnici di Conibio Global hanno iniziato a perlustrare l’area per valutarne le condizioni e raccogliere ciò che si può recuperare. Finora hanno documentato pezzi di plastica bianca con nastro grigio, nastro con gomma nera e parti con colla blu che corrisponderebbero alla parete interna del propulsore. Questi materiali sono mescolati ai rifiuti lasciati dai turisti. Ibarra Rodríguez spiega però che la pulizia è complicata dal clima della zona e dalla quantità e dalle dimensioni dei detriti spaziali. Alcuni frammenti arrivano a pesare tra i 15 chilogrammi e la mezza tonnellata, e rimuoverli non è affatto semplice.

Gli attivisti hanno inoltre segnalato la morte di una tartaruga marina e di un delfino in aree vicine al punto in cui è esploso il propulsore. Un legame con le attività dell’azienda è possibile, ma gli ambientalisti precisano che le indagini su entrambi i casi sono ancora aperte per accertare le cause e le eventuali responsabilità.

Il collettivo ha quindi chiesto l’intervento di Claudia Sheinbaum e di Mariana Boy, a capo della Profepa, perché vengano adottate misure decise per impedire che le operazioni di SpaceX continuino a colpire le coste messicane. “Le prove confermano ancora una volta la presenza di spazzatura spaziale di SpaceX sulle nostre coste del Tamaulipas. Non lottiamo contro il progresso tecnologico. Lottiamo perché quel progresso non distrugga il nostro patrimonio naturale né danneggi la nostra gente” ha dichiarato Jesús Elías Ibarra Rodríguez.

Fonte: TecnoAndroid