Agibot presenta al CES 2026 i suoi due robot bipedi

I robot umanoidi non sono più relegati a video dimostrativi o a prototipi dietro una teca. Camminano tra le persone, salutano, attirano smartphone e sguardi curiosi. A tal proposito, tra gli stand più affollati del CES 2026 c’è quello di Agibot, azienda che a Las Vegas ha deciso di mostrare cosa succede quando la robotica smette di sembrare un esperimento e inizia a comportarsi come una presenza. I protagonisti sono due robot bipedi, A2 e X2, simili, ma non identici. L’A2 ha le proporzioni di un adulto e si muove con una calma rassicurante. Durante le dimostrazioni si avvicina ai visitatori, li saluta, indica percorsi, accenna piccoli movimenti di danza che partono soprattutto dalle braccia. Non cerca di stupire con acrobazie, quanto piuttosto di risultare comprensibile e “umano”.

I robot umanoidi di Agibot: ecco i dettagli

L’X2, invece, è leggermente più compatto e sembra avere un’energia diversa. I piedi più larghi gli garantiscono una stabilità che si traduce in movimenti più rapidi e coordinati. Inoltre, presenta un equilibrio che fino a poco tempo fa era difficile associare a una macchina bipede. Agibot chiarisce che, allo stand, parte dei movimenti è supervisionata da un operatore tramite controller. Ma il punto centrale è un altro: tali robot sanno muoversi anche in autonomia. Una volta mappato l’ambiente attraverso i sensori, sono in grado di orientarsi, evitare ostacoli e interagire con le persone senza essere guidati passo dopo passo.

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La differenza di vocazione tra A2 e X2 emerge ancora di più quando si parla di utilizzi futuri. Il primo è pensato come assistente per l’accoglienza, una presenza utile in contesti affollati dove informazioni e orientamento fanno davvero la differenza. Il secondo guarda invece all’educazione e all’intrattenimento, con una funzione che incuriosisce parecchio: l’apprendimento dei movimenti a partire da un semplice video. Agibot ha già consegnato migliaia di unità in Cina e guarda ora agli Stati Uniti, anche se prezzi e date ufficiali per tali robot umanoidi restano ancora nebulosi.