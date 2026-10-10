Agenti AI nei SOC: se finiscono i token l’indagine può fermarsi

Nei centri operativi che si affidano agli agenti AI la spesa per la sicurezza sta cambiando natura. Il costo della cybersecurity dipende sempre di più dai token consumati durante le analisi e le investigazioni, e questo dettaglio apparentemente contabile si trasforma in un rischio operativo concreto. Se il budget a disposizione si esaurisce, un’indagine può fermarsi proprio nel momento in cui servirebbe di più.

La questione merita attenzione perché ribalta un modo di ragionare consolidato. Per anni la spesa in sicurezza è stata pensata soprattutto in termini di licenze, strumenti e personale. Con l’agentic AI entra in gioco una variabile diversa, legata al lavoro effettivamente svolto dai sistemi. Ogni volta che un agente esamina un evento, incrocia informazioni o approfondisce un sospetto, consuma token. Più l’attività è complessa e più la voce di spesa cresce.

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Quando il budget dei token finisce nel momento sbagliato

Il punto critico è proprio questo legame diretto tra consumo e capacità di difesa. In un contesto tradizionale un’analisi può essere più lenta o meno precisa, ma difficilmente si blocca per ragioni economiche. Con gli agenti AI invece il rischio è che il budget esaurito interrompa un’indagine a metà strada. E non si parla di un’eventualità astratta, perché le investigazioni più impegnative sono spesso quelle che riguardano gli incidenti più seri.

In pratica il costo dei token smette di essere solo una questione da ufficio acquisti e diventa un elemento che incide sulla continuità del lavoro di difesa. Un’analisi lasciata incompleta può significare un problema non compreso fino in fondo o una risposta che arriva in ritardo. Ecco perché il consumo di risorse da parte dei modelli va trattato con la stessa serietà riservata agli altri fattori che possono mettere in difficoltà un’organizzazione.

Questo spostamento obbliga chi gestisce la sicurezza a guardare ai numeri con occhi diversi. La spesa legata ai token, infatti, non è fissa né del tutto prevedibile. Varia in base a quante indagini vengono avviate e a quanto risultano profonde. Lasciarla senza controllo vuol dire esporsi alla possibilità di trovarsi senza margine proprio quando la pressione è più alta.

Capacity planning e controllo dei consumi come strumenti di governance dei SOC

Per affrontare questa nuova realtà servono strumenti specifici, che diventano parte integrante della governance dei SOC. Il primo è il capacity planning, cioè la pianificazione delle risorse necessarie a sostenere le attività previste. Applicato agli agenti AI significa stimare in anticipo quanti token serviranno per mantenere operative analisi e investigazioni, evitando di scoprire troppo tardi che il budget non basta.

Accanto alla pianificazione c’è il controllo dei consumi. Sapere in ogni momento quante risorse vengono utilizzate permette di intervenire prima che la situazione diventi critica. Così la spesa non resta un dato da verificare a fine periodo ma diventa un indicatore da seguire con continuità, al pari degli altri parametri che descrivono lo stato di salute delle operazioni di sicurezza.

Il terzo tassello riguarda la misurazione dei risultati. Non basta sapere quanto si spende, bisogna capire che cosa si ottiene in cambio. Valutare l’esito delle attività svolte dagli agenti aiuta a collegare il consumo di token al valore effettivo prodotto per la difesa dell’organizzazione. Capacity planning, controllo dei consumi e misurazione dei risultati diventano così i nuovi strumenti con cui i SOC governano il costo della cybersecurity nell’era degli agenti AI.

Fonte: TecnoAndroid