WindTre Voce 5G Online: ora 3 Giga a 5,99 euro al mese

Le offerte solo voce di WindTre cambiano ancora, stavolta sul fronte dei Giga. Da qualche giorno i nuovi clienti che passano dal canale online possono attivare Voce 5G Online e le sue varianti in una versione più ricca, che al prezzo già ribassato rispetto ai negozi affianca un pacchetto dati più generoso di prima.

Sul sito ufficiale dell’operatore la proposta esiste in tre declinazioni, legate al metodo di pagamento scelto: Voce 5G Online, Voce 5G Autopay e Voce 5G EP Online. Già dal 25 giugno 2026 tutte e tre erano scese in promozione a 5,99 euro al mese al posto dei 7,99 euro precedenti. Ora il canone resta identico, ma il traffico mensile sale da 2 a 3 Giga. Secondo i documenti di sintesi contrattuale le nuove versioni sono attivabili dal 21 settembre 2026, mentre sul sito compaiono con la dicitura Special Edition e una disponibilità indicata fino al 15 novembre 2026.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa include Voce 5G Online e come si paga

Il pacchetto comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso i numeri italiani e 3 Giga di navigazione fino in 5G Full Speed. A cambiare è soltanto il modo in cui avviene il rinnovo. Voce 5G Online scala il costo dal credito residuo e si attiva scegliendo “Ricarica manuale”. Voce 5G Autopay si appoggia al servizio Ricarica Automatica e si sottoscrive selezionando PayPal. Voce 5G EP Online passa invece per Easy Pay, quindi con addebito automatico su carta di credito o IBAN.

Nessuna delle tre versioni prevede costi di attivazione o spese per la nuova SIM o eSIM. Con il credito residuo o con la Ricarica Automatica all’inizio si paga solo il primo mese anticipato, mentre con Easy Pay non c’è alcuna spesa iniziale. Di norma la formula Easy Pay comporta un costo di attivazione rateizzato con permanenza minima di 24 mesi, però chi la sottoscrive online lo trova gratuito in promo anziché a 49,99 euro e così, in caso di recesso anticipato, non deve saldare rate residue. Nei negozi WindTre, per fare un confronto, ci sono Voce 5G e Voce 5G Easy Pay con minuti illimitati, 200 SMS e rispettivamente 1 o 2 Giga, sempre a 7,99 euro al mese.

Attivazione, rete 5G e costi fuori soglia

Si può aprire un nuovo numero oppure chiedere la portabilità da un altro gestore. Per il riconoscimento, accanto alla video identificazione, da dicembre 2024 vengono accettati anche SPID e CIE. Dal 28 marzo 2025 sul sito si può acquistare anche una eSIM e in quel caso la procedura parte subito dopo l’ordine, appena arriva l’email con il QR Code, senza attendere nessuna consegna a domicilio.

L’accesso alla rete 5G è automatico con un dispositivo compatibile e nelle zone servite, che oggi raggiungono il 97% della popolazione in FDD DSS e l’81% in 5G TDD. Nei documenti contrattuali la velocità massima stimata arriva a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, anche se la pagina dedicata al 5G riporta ancora fino a 1,6 Gbps.

Superati gli SMS del mese, ogni messaggio costa 29 centesimi. Esauriti i Giga scatta invece l’extrasoglia di 1 Giga per ogni giorno di utilizzo a 0,99 euro, e se anche quel Giga finisce prima delle 23:59 la connessione resta bloccata fino al giorno dopo. In roaming nell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina minuti e SMS restano quelli disponibili in Italia, e con queste tre offerte anche i Giga sono gli stessi 3 previsti sul territorio nazionale. Oltre quella soglia si paga 0,1342 centesimi di euro per MB, con scatti a KB, per tutto il 2026.

Per chi sceglie l’addebito sul credito residuo e resta senza fondi al momento del rinnovo entra in funzione la ricarica in ritardo: il traffico viene anticipato per un giorno solare a 0,99 euro e, se il credito manca ancora, per altri 4 giorni a 1,99 euro, per un totale di 2,98 euro. Sulle nuove SIM è incluso il piano New Basic, che normalmente costa 4 euro al mese ma non viene addebitato finché resta attiva un’offerta. Restano disponibili VoLTE, la chiamata via rete wireless, il servizio Ti Ho Cercato e la Segreteria Telefonica ad ascolto gratuito in Italia e UE. Per tutte le attivazioni dal 16 marzo 2026, però, la continuità della Segreteria, di RingMe e degli MMS non è garantita, perché questi servizi verranno progressivamente dismessi.

Fonte: TecnoAndroid