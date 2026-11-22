Il monitor QD OLED Philips Evnia da 27 pollici e 240 Hz è protagonista di una delle offerte più interessanti di questo Black Friday. Su Amazon il prezzo è sceso a 339 euro, contro i 389 euro che rappresentavano la cifra più bassa registrata negli ultimi 30 giorni. Parliamo di un risparmio di 50 euro, con un dettaglio che pesa parecchio nella valutazione: si tratta del prezzo minimo storico raggiunto da questo modello sulla piattaforma.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi la consegna avviene nel giro di pochi giorni. C’è poi la possibilità di effettuare il reso entro 14 giorni nel caso in cui l’acquisto non dovesse convincere. Va precisato che i prezzi indicati si riferiscono al momento della stesura dell’articolo e potrebbero cambiare anche in tempi brevi, come spesso accade durante le promozioni del Black Friday.

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Le caratteristiche del Philips Evnia da 27 pollici

Il Philips Evnia proposto in offerta arriva nella colorazione bianca, una scelta estetica che lo rende facile da abbinare a postazioni chiare e minimaliste. Il cuore del dispositivo è il pannello QD OLED con risoluzione 2560 x 1440, cioè la cosiddetta QHD, che su una diagonale da 27 pollici rappresenta un ottimo punto di equilibrio tra definizione dell’immagine e carico richiesto alla scheda video.

Sul fronte delle prestazioni i numeri sono decisamente pensati per chi gioca. La frequenza di aggiornamento arriva a 240 Hz, il che significa che l’immagine a schermo viene aggiornata fino a 240 volte al secondo. Il tempo di risposta si ferma invece a soli 0.03 ms, un valore che contribuisce a rendere l’esperienza di gioco molto fluida e coinvolgente, soprattutto nei titoli in cui ogni movimento rapido conta davvero.

Per quanto riguarda la connettività, lo schermo mette a disposizione due porte HDMI 2 e un ingresso DisplayPort. Una dotazione che consente di collegare contemporaneamente più sorgenti, per esempio un computer da gaming e una console, senza dover staccare e riattaccare i cavi ogni volta.

Compatibilità G Sync e uso nel gaming

Tra le specifiche spicca anche la compatibilità con G Sync, una tecnologia che lavora per sincronizzare il monitor con la scheda video. Il risultato pratico è un’immagine ancora più scorrevole e priva di stuttering, quei piccoli scatti e rallentamenti che possono rovinare una partita nei momenti più concitati. Abbinata ai 240 Hz del pannello, questa funzione aiuta a sfruttare al meglio la potenza della propria configurazione.

Messo tutto insieme, il monitor QD OLED Philips Evnia si presenta come un prodotto adatto a chi cerca uno schermo dedicato ai videogiochi, capace di unire una buona risoluzione, una frequenza di aggiornamento elevata e tempi di risposta molto ridotti. La combinazione tra pannello QD OLED, risoluzione 2560 x 1440 e supporto a G Sync lo rende una soluzione completa per giocare con fluidità ai propri titoli preferiti.

Il tutto, almeno per ora, al prezzo minimo storico di 339 euro su Amazon, con spedizione gestita direttamente dalla piattaforma e la possibilità di restituirlo entro 14 giorni dall’acquisto.

Fonte: TecnoAndroid