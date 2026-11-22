La Corte di giustizia dell’Unione europea ha confermato l’irricevibilità del ricorso presentato dal Garante europeo contro due norme transitorie del regolamento Europol. Il punto centrale della vicenda è proprio questo. I giudici di Lussemburgo non hanno detto che quelle disposizioni sono corrette, né che sono sbagliate. Hanno semplicemente chiuso la porta all’iniziativa dell’autorità di controllo, senza entrare nel merito della questione. Così la partita sui dati Europol si sposta su un terreno diverso e piuttosto delicato, quello di chi abbia davvero titolo per contestare quelle regole. Per chi non mastica quotidianamente diritto europeo vale la pena chiarire un aspetto. Quando un ricorso viene giudicato irricevibile la Corte non valuta il contenuto delle norme impugnate. Si ferma prima, sul piano delle condizioni che permettono di portare una controversia davanti ai giudici. Nel caso del Garante UE il risultato pratico è che le due disposizioni contestate restano in piedi, almeno per ora, e la loro compatibilità con il quadro europeo non è stata messa alla prova in aula.

Una validità ancora tutta da chiarire

La decisione lascia dunque aperta la questione della validità delle disposizioni. Non si tratta di un dettaglio tecnico per addetti ai lavori. Le due norme finite nel mirino hanno natura transitoria, cioè regolano una fase di passaggio all’interno del regolamento che disciplina l’agenzia europea di polizia. Proprio perché incidono sul modo in cui le informazioni vengono gestite, la loro legittimità pesa sull’intero sistema di tutele costruito attorno ai dati trattati da Europol. L’autorità di controllo aveva scelto la strada del ricorso diretto per sollevare i propri dubbi. La Corte però ha ritenuto che quella via non fosse percorribile e con la conferma dell’irricevibilità il quesito di fondo non ha ricevuto alcuna risposta. Le disposizioni transitorie continuano quindi a produrre effetti mentre il dubbio sulla loro tenuta giuridica non è stato sciolto da nessuna pronuncia.

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È qui che nasce la domanda più concreta di tutta la vicenda. Se il Garante europeo non può contestare quelle norme davanti alla Corte, chi altri potrebbe farlo? Il tema non riguarda solo la singola controversia ma tocca il funzionamento complessivo dei controlli sull’operato di Europol, perché una regola di cui nessuno riesce a discutere la legittimità rischia di restare fuori da ogni verifica giudiziaria.

Indipendenza del Garante e accesso alla giustizia

Il verdetto riporta al centro un rapporto che nel diritto europeo è sempre stato sottile, quello tra l’indipendenza dell’autorità di controllo e l’accesso effettivo alla giustizia. Da un lato c’è un organismo pensato per vigilare in modo autonomo sul trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e delle agenzie dell’Unione. Dall’altro c’è la possibilità concreta di trasformare quella vigilanza in un’azione davanti ai giudici quando si ritiene che una norma non rispetti le garanzie previste. Le due dimensioni dovrebbero procedere insieme. Un controllore indipendente che però non riesce a portare in tribunale le disposizioni che considera problematiche si trova con uno strumento in meno. Allo stesso tempo l’accesso alla giustizia non è mai illimitato e passa attraverso requisiti precisi, che la Corte di giustizia in questo caso ha ritenuto non soddisfatti.

La pronuncia sul regolamento Europol mette quindi in evidenza un equilibrio non semplice da trovare. L’autorità europea di controllo conserva la propria autonomia nella sorveglianza, ma sul piano giudiziario il suo ricorso contro le due norme transitorie è stato respinto come irricevibile e la questione della loro validità non è stata affrontata dai giudici.

Fonte: TecnoAndroid