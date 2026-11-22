La violentissima tempesta solare di maggio 2024, quella che ha riempito di aurore cieli dove di solito non se ne vedono mai, nasconde un dettaglio che ha sorpreso gli stessi scienziati. A renderla così potente potrebbe aver contribuito anche la Terra. Le misurazioni di un satellite giapponese mostrano infatti che circa l’85% delle particelle cariche che hanno alimentato il fenomeno proveniva dalla parte alta dell’atmosfera terrestre e non dal vento solare. E c’è dell’altro, perché molto al di sopra del pianeta il campo magnetico ha perso il 40% della sua intensità.

Tutto è cominciato con una grande macchia solare che ha scagliato diverse eruzioni potenti in rapida successione. Le enormi nubi di plasma magnetizzato hanno attraversato lo spazio, si sono fuse lungo il percorso e poi si sono abbattute sulla magnetosfera, la vasta regione controllata dal campo magnetico terrestre. Il risultato è stata la perturbazione più forte mai registrata nella corrente ad anello, una gigantesca fascia di particelle elettricamente cariche che avvolge il pianeta.

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Una tempesta da record e una domanda aperta da decenni

Il 10 e l’11 maggio 2024 l’evento, poi soprannominato “tempesta Gannon” o “tempesta della festa della mamma”, ha portato l’indice che misura il disturbo geomagnetico fino a un minimo di 518 nanotesla negativi. Si tratta della seconda perturbazione più ampia registrata dal 1981, e l’ultima di forza paragonabile risaliva a novembre 2004. Le aurore hanno catturato l’attenzione di mezzo mondo, ma gli effetti di una tempesta geomagnetica possono andare ben oltre lo spettacolo notturno.

“Alcune tempeste geomagnetiche super o estreme non sono solo impressionanti giochi di luce. Comportano rischi da radiazione per i veicoli spaziali, disturbano i segnali GPS e le comunicazioni e causano blackout elettrici. Capire come si sviluppa una tempesta geomagnetica non è soltanto una questione scientifica ma ha conseguenze concrete”, ha spiegato Naritoshi Kitamura, primo autore della ricerca e professore assistente presso l’Istituto per la ricerca sull’ambiente spaziale e terrestre (ISEE) dell’Università di Nagoya.

La corrente ad anello è formata soprattutto da ioni di ossigeno e idrogeno che girano lentamente attorno alla Terra a migliaia di chilometri sopra l’equatore. Muovendosi generano una corrente elettrica con un proprio campo magnetico, che si oppone in parte a quello naturale del pianeta e lo indebolisce al livello del suolo. Da anni i ricercatori discutono sull’origine di queste particelle. Le fonti note sono due, cioè il vento solare e la ionosfera, lo strato carico della parte alta dell’atmosfera. Con un vento solare particolarmente denso, diversi studiosi si aspettavano che fosse proprio quest’ultimo a dare un contributo importante.

Il satellite Arase e quell’85% che viene dalla Terra

A permettere un’analisi così dettagliata è stato il satellite Arase, lanciato nel 2016 e gestito dall’agenzia spaziale giapponese JAXA. La sonda attraversa proprio la zona in cui si forma la corrente ad anello e i suoi strumenti misurano massa ed energia dei singoli ioni. Per una coincidenza fortunata è passata nella regione poco dopo l’inizio della tempesta e di nuovo quando il fenomeno si avvicinava al culmine.

“È la prima osservazione simultanea di ioni della corrente ad anello e vento solare durante una tempesta così grande, e i dati erano chiari. Circa l’85% degli ioni era ossigeno proveniente dalla ionosfera terrestre”, ha raccontato Kitamura. Il contributo del vento solare è stato invece piuttosto marginale. Visto che gli ioni terrestri sono molto più pesanti, potrebbero aver amplificato il disturbo magnetico e spinto la corrente a raggiungere la massima intensità insolitamente vicino al pianeta.

Vicino al picco Arase ha rilevato un calo del 40% del campo magnetico a circa 16.000 chilometri di quota, una distanza molto inferiore rispetto a quella in cui erano state documentate riduzioni simili. Nello stesso momento è diminuito anche il numero di elettroni energetici presenti in quella zona. Un indebolimento così marcato può deviarli dalle loro orbite abituali, ma non è ancora stato stabilito se sia stata proprio la deformazione del campo a causarne la perdita.

Previsioni più affidabili e la missione FACTORS

I modelli attuali di previsione si basano soprattutto sulle condizioni del vento solare. I nuovi dati suggeriscono però che anche lo stato dell’alta atmosfera terrestre possa incidere sull’intensità finale di una tempesta. Capire quanti ioni sfuggono verso la magnetosfera e come alimentano la corrente ad anello diventa quindi fondamentale per stime più precise.

I risultati sostengono FACTORS, una missione con due satelliti in preparazione per una futura opportunità di proposta della JAXA. Il progetto studierebbe i processi che portano gli ioni atmosferici nella magnetosfera e il loro ruolo nello sviluppo delle tempeste geomagnetiche, con l’obiettivo di anticipare meglio gli eventi in grado di mettere fuori uso satelliti, sistemi di navigazione, reti di comunicazione e infrastrutture elettriche.

Fonte: TecnoAndroid