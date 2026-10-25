Acer Nitro V 15 con RTX 5060 e Core 9 270H scende a 1192€

Il notebook da gioco Acer Nitro V 15 con Intel Core 9 270H e NVIDIA RTX 5060 scende a 1192,10€ su Amazon, contro un prezzo di listino di 1899€. Lo sconto del 37% è tra i più aggressivi mai registrati per questa configurazione, che mette insieme una scheda grafica della famiglia Blackwell e un processore di ultimissima generazione dentro un portatile di fascia medio alta.

Trovare una combinazione del genere su un notebook gaming non è affatto scontato, soprattutto con un prezzo che arriva a livelli mai visti prima. Per chi cerca prestazioni solide senza spendere una fortuna, il modello di Acer rappresenta oggi una delle proposte hardware più interessanti sul mercato.

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Core 9 270H e RTX 5060, la coppia al centro del progetto

Il cuore del sistema è il nuovissimo Intel Core 9 270H, un chip con 14 core e 20 thread capace di spingersi fino a una frequenza turbo massima di 5,8 GHz. Si tratta di una delle prime implementazioni Acer della nuova nomenclatura Intel arrivata dopo l’era dei Core i, e grazie ai 24 MB di cache garantisce un comportamento convincente nei carichi multithread, tanto nel gioco quanto nelle attività di produttività quotidiana.

Accanto al processore lavora la GeForce RTX 5060 Laptop, GPU della nuova generazione Blackwell con 8 GB di memoria video GDDR7 su bus a 128 bit e 3.328 shader. Il vero asso nella manica è il supporto al DLSS 4 con Multi Frame Generation, una tecnologia che sfrutta l’intelligenza artificiale per moltiplicare i fotogrammi renderizzati e ridurre in modo drastico la latenza, alzando sensibilmente la qualità visiva nei titoli più recenti.

Memoria, schermo e il resto della dotazione

Sul fronte della memoria troviamo 16 GB di RAM, espandibili fino a 32 GB, affiancati da un SSD NVMe PCIe Gen4 da 1 TB che offre spazio abbondante e tempi di accesso rapidi. Lo schermo è un pannello IPS Full HD con frequenza di aggiornamento a 165Hz, una scelta pensata in particolare per chi si dedica al gaming competitivo.

La connettività passa per il WiFi 6 e il Bluetooth 5.2, mentre la tastiera retroilluminata adotta il layout italiano QWERTY e include anche il tastierino numerico. Non manca il software NitroSense, utile per tenere d’occhio le temperature e passare da un profilo prestazionale all’altro. Il peso si aggira intorno ai 2.110 grammi, un valore che non lo rende il portatile più leggero della categoria ma che resta nella norma per una macchina dedicata soprattutto al gioco. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home, pronto all’uso fin dalla prima accensione.

Il prezzo su Amazon e la disponibilità

Rispetto ai 1899€ di listino, Acer Nitro V 15 viene ora proposto a 1192,10€ su Amazon, con un taglio del 37% che lo porta al suo minimo storico per questa specifica configurazione. Il risparmio supera i 700€, una cifra che colloca l’offerta tra le più vantaggiose mai viste per questo modello con un comparto hardware di questo livello.

Chi aspettava il momento giusto per portarsi a casa un portatile con RTX 5060 e un processore di ultima generazione difficilmente troverà condizioni migliori a breve. La disponibilità sullo store è al momento confermata, ma si tratta di una promozione a tempo limitato su un prodotto molto richiesto e le scorte potrebbero esaurirsi in tempi rapidi.

Fonte: TecnoAndroid