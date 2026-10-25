CruiseCup: a 19 anni fattura 800mila dollari con la stampa 3D

Un portabibite stampato in 3D, un post finito sotto gli occhi di migliaia di persone e un ragazzo di 19 anni che, appena tre mesi dopo il diploma, si è ritrovato a gestire centinaia di ordini in un solo giorno. È la storia di Mike Satterlee, fondatore di CruiseCup, un’azienda che oggi lavora con 160 stampanti 3D e vende accessori per bevande capaci di generare nel 2025 oltre 800mila dollari di ricavi, cioè circa 740mila euro.

Il giovane imprenditore non ha costruito tutto da zero in una notte. Aveva già alle spalle altre attività, ma nessuna aveva mai raggiunto numeri del genere. La svolta è arrivata con un oggetto semplice da descrivere e, a quanto pare, molto difficile da ignorare per chi lo ha visto passare sui social.

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Il portabibite che ha conquistato Instagram

Il prodotto che ha cambiato le sorti di CruiseCup è una custodia isolante rigida in grado di ospitare due lattine da 330 ml nello stesso momento. Fin qui niente di straordinario, verrebbe da dire. Il dettaglio che fa la differenza sta nel design, perché le lattine si possono inserire e togliere sia dall’alto sia dal basso. Una caratteristica che Satterlee ha voluto chiamare tactical reloader, con un nome che strizza l’occhio al linguaggio delle armi e che probabilmente ha contribuito a renderlo ancora più riconoscibile.

A far esplodere la domanda è stato un post pubblicato su Instagram nell’agosto del 2025. In quel periodo l’azienda contava circa 60 stampanti all’interno di un magazzino di circa 280 metri quadrati a Clifton Park, nello Stato di New York. Gli ordini accumulati in poco tempo avrebbero richiesto circa sei settimane di produzione senza sosta per essere evasi. Una mole di lavoro enorme per una struttura così piccola, gestita da un ragazzo appena uscito dalla scuola.

Anche i conti di quel mese raccontano bene la portata del fenomeno. Solo ad agosto CruiseCup ha incassato 100mila dollari, pari a circa 92mila euro. Un risultato superiore di circa il 60% rispetto al miglior mese mai ottenuto da Satterlee con le sue attività precedenti.

Dopo il picco virale, i numeri sono rimasti

Capita spesso che un prodotto diventato virale sparisca dai radar con la stessa velocità con cui ci è entrato. Con il portabibite di Satterlee le cose sono andate diversamente. Il successo non si è spento dopo l’ondata iniziale e nel corso del 2025 l’azienda ha superato gli 800mila dollari di ricavi lordi, mettendo insieme le vendite sul proprio sito e quelle su TikTok Shop. A queste si sono aggiunte anche le vendite tramite Amazon, che però vengono definite marginali.

Nel frattempo il parco macchine è cresciuto in modo evidente. Si è passati dalle circa 60 stampanti 3D dell’estate alle 160 attuali, un salto che dà l’idea di quanto la produzione abbia dovuto adeguarsi a una richiesta che non accennava a calare.

Dietro questa crescita c’è una scelta precisa di Mike Satterlee, che reinveste gran parte di ciò che guadagna. Il giovane vive ancora con i genitori e racconta di trattenere per sé soltanto una cifra compresa fra 500 e EUR 1.333 al mese, cioè più o meno tra 460 e 1.400 euro. Tutto il resto viene destinato all’acquisto di nuove stampanti, alla pubblicità sui social e allo sviluppo di altri prodotti da affiancare alla custodia per lattine che ha dato il via a tutto.

Fonte: TecnoAndroid