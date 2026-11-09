Accise sul diesel, finisce lo sconto: pieno più caro di 2,44 euro

Da ieri fare il pieno di diesel costa qualcosa in più. Il taglio delle accise sul gasolio si è infatti chiuso ufficialmente senza alcuna proroga pubblicata in Gazzetta Ufficiale e il provvedimento d’urgenza varato dal Governo lo scorso 28 ottobre è scaduto il 7 novembre. Era nato per alleggerire il peso dei costi energetici sulle spalle degli automobilisti italiani ma la sua vita è stata decisamente breve, tanto che molti se ne sono accorti solo adesso guardando i cartelli al distributore.

Con lo stop allo sconto l’aliquota di accisa sul diesel risale al livello ordinario di 672,90 euro per mille litri. Sparisce così il beneficio di 40 euro per mille litri garantito nell’ultimo periodo dal meccanismo delle accise mobili. Alla pompa questo significa un rincaro immediato di 4,88 centesimi al litro IVA compresa, cioè circa 2,44 euro in più per un pieno medio da 50 litri. Presa da sola non è una cifra enorme, ma per chi macina chilometri ogni giorno per lavoro il conto si fa sentire piuttosto in fretta.

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Undici giorni di sconto da 38,7 milioni e le parole di Meloni

L’ultima riduzione straordinaria è rimasta in vigore appena 11 giorni, dal 28 ottobre al 7 novembre. Alle casse pubbliche è costata circa 38,7 milioni di euro, coperti interamente con una parte dell’extragettito IVA prodotto proprio dai rincari del petrolio. In pratica lo Stato ha restituito agli automobilisti una fetta di quanto incassato in più grazie ai prezzi elevati del greggio.

Per allungare la misura l’esecutivo avrebbe potuto riattivare lo strumento delle accise mobili ma ha preferito non farlo, così da evitare un ulteriore aggravio sui saldi di finanza pubblica. Una scelta prudente sul fronte dei conti che però lascia il gasolio senza alcun paracadute fiscale. La premier Giorgia Meloni, in visita al salone Eicma di Milano, ha comunque garantito che l’attenzione sul dossier carburanti resta massima e che il Governo continua a cercare soluzioni adatte a calmierare i listini in tutta Italia. “Ci stiamo lavorando, su poche cose lavoro come su questo” ha dichiarato la presidente del Consiglio.

Listini ancora alti ma il petrolio scende

I rilevamenti più recenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy descrivono un quadro di prezzi che restano su livelli piuttosto elevati. Il prezzo medio nazionale del gasolio in modalità self service si ferma a 2,224 euro al litro e lungo la rete autostradale sale fino a 2,277 euro. La benzina invece viaggia a 2,001 euro al litro, quindi parecchio sotto il carburante per i motori a gasolio.

Qualche segnale incoraggiante però non manca. L’associazione Adusbef fa notare che il greggio Brent ha perso oltre il 16% rispetto ai picchi toccati a ottobre. Un deprezzamento così netto potrebbe favorire una discesa rapida dei listini alla pompa, tanto da compensare almeno in parte la fine dello sconto fiscale appena archiviato.

Agricoltura e pesca, gli aiuti restano in piedi

Chi opera nei settori produttivi primari può contare ancora su un sostegno dedicato per attenuare le ricadute economiche dei rincari. Restano attive infatti le misure straordinarie predisposte dal Ministero dell’Agricoltura ed erogate attraverso l’agenzia Agea. Le aziende agricole ed ittiche hanno tempo fino al 20 novembre per richiedere un contributo a fondo perduto pari al 20% delle spese sostenute per il carburante acquistato tra giugno e ottobre. Il fondo messo a disposizione vale complessivamente 60 milioni di euro.

Accanto a questo aiuto c’è anche la compensazione del credito d’imposta al 17,40%, che le imprese del comparto possono utilizzare entro il 31 dicembre per un valore totale di circa 90 milioni di euro.

Fonte: TecnoAndroid