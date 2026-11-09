Riprogrammazione cellulare: cellule di 80 anni ringiovanite di 60

Ringiovanire di 60 anni le cellule del sangue di una persona di 80 anni fino a riportarle a un’età molecolare inferiore ai 20 anni. È quanto sono riusciti a ottenere in laboratorio i ricercatori dell’Università di Bonn, in Germania, con un esperimento che apre strade nuove per lo studio dell’invecchiamento e delle malattie neurodegenerative. Il punto di partenza è un campione di sangue prelevato da un anziano. Il punto di arrivo sono cellule staminali neurali che, dal punto di vista biologico, si comportano come quelle di un ragazzo. Il salto è notevole. Non si tratta però di una formula magica contro gli anni che passano, almeno non nel senso in cui la si potrebbe immaginare. L’obiettivo del lavoro è un altro e riguarda la possibilità di osservare da vicino cosa succede dentro una cellula quando il tempo biologico viene riavvolto. Per questo il gruppo tedesco ha puntato su una tecnica precisa.

Come funziona la riprogrammazione cellulare

Alla base dell’esperimento c’è la riprogrammazione cellulare, un procedimento che permette di trasformare cellule già specializzate in qualcosa di diverso. Nel caso specifico i ricercatori hanno preso le cellule ematiche del donatore ottantenne e le hanno convertite in cellule staminali neurali, cioè in elementi capaci di dare origine al tessuto nervoso.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il dato più interessante però non sta solo nel cambio di identità. Durante il processo le cellule hanno perso buona parte dei segni lasciati dagli anni. La loro età molecolare, che non coincide con quella anagrafica ma descrive lo stato biologico reale della cellula, è scesa sotto la soglia dei 20 anni. In pratica materiale prelevato da un corpo di 80 anni si ritrova con caratteristiche paragonabili a quelle di un organismo molto più giovane.

Questa distinzione tra età del calendario ed età biologica è proprio ciò che rende il risultato prezioso per chi studia l’invecchiamento. Poter seguire passo dopo passo il modo in cui cambiano i meccanismi interni durante la riprogrammazione offre un punto di osservazione privilegiato su processi che normalmente procedono in una sola direzione.

Le possibili ricadute sulle malattie neurodegenerative

Il fatto che le cellule ottenute siano proprio cellule staminali neurali non è un dettaglio secondario. Il sistema nervoso è uno dei bersagli principali del tempo che passa e molte delle patologie legate all’età colpiscono proprio il cervello. Avere a disposizione cellule nervose derivate da un anziano ma riportate a uno stato giovanile consente di confrontare due condizioni biologiche partendo dallo stesso individuo.

È qui che entrano in gioco le malattie neurodegenerative. L’esperimento dell’Università di Bonn viene considerato un passo utile per capire meglio quali meccanismi si inceppano con l’avanzare degli anni e in che modo questi cambiamenti possano favorire l’insorgere di disturbi che coinvolgono il tessuto nervoso. Studiare cellule ringiovanite accanto alla loro versione invecchiata permette infatti di isolare con maggiore precisione le differenze legate all’età.

Il lavoro dei ricercatori tedeschi si concentra dunque sulla comprensione dei processi più che su applicazioni immediate. La tecnica messa a punto consente di osservare come si modificano i meccanismi biologici dell’invecchiamento all’interno delle cellule, a partire da un semplice campione di sangue prelevato da una persona di 80 anni e trasformato in cellule staminali neurali con un’età molecolare inferiore ai 20 anni.

Fonte: TecnoAndroid