Pozzo petrolifero abbandonato a Salta: 20 ettari di foresta morti

Nel nord dell’Argentina, nella provincia di Salta, c’è un angolo di foresta che chi lo ha visitato chiama senza mezzi termini il Chernobyl argentino. A Lomas de Olmedo un pozzo petrolifero abbandonato, perforato nel 1983 e mai sigillato, da oltre tre anni rilascia senza alcun controllo gas serra e una vera pioggia di idrocarburi. Il risultato sono 20 ettari di bosco ormai secchi e senza vita, ricoperti da una pellicola oleosa che tinge tutto di un colore terracotta.

Il luogo colpito è tutt’altro che qualunque. Si trova nella fascia di transizione tra il Chaco Seco, la grande pianura arida che attraversa il centro del Sudamerica, e le Yungas, la foresta di montagna che scende dalle Ande. Qui convivono specie che non si trovano altrove come il quebracho colorado, legno talmente duro da essere soprannominato “spacca accetta” e per oltre un secolo abbattuto dall’industria del tannino per la concia delle pelli. Accanto crescono il palo santo, dal tronco scuro e aromatico, e il lapacho rosado che può arrivare a 30 metri e nella stagione secca si copre di fiori fucsia.

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Pozzo petrolifero abbandonato: un paesaggio di animali morti e pioggia oleosa

Il pozzo, noto con la sigla tecnica LO X10, fa parte dell’area idrocarburifera Puesto Guardián e si trova nel territorio di Pichanal, dipartimento di Orán, a circa 260 chilometri dal capoluogo salteño. Lo perforò YPF, la compagnia petrolifera statale argentina, ma non venne mai sfruttato commercialmente e rimase privo della chiusura tecnica che la legge prevede. Negli anni la concessione è passata di mano in mano fino a President Petroleum S.A., società a capitale britannico e algerino che ha ereditato il pozzo senza averlo scavato e che in Argentina risulta in fallimento dal 2024.

Il biologo Matías Arrigazzi ha partecipato nel novembre 2025 a una missione esplorativa di Greenpeace partita dalla richiesta disperata di uno degli ultimi abitanti rimasti. Racconta di una nube strana all’orizzonte, di odori pesanti e di un rumore simile a quello di una televisione senza segnale. Poi gli animali morti lungo la strada, prima uno, poi un altro, infine file intere. Il cartello vicino al pozzo è praticamente illeggibile perché coperto dagli stessi gas che ricadono sotto forma di pioggia oleosa. Tra i materiali raccolti c’è anche il video di una mucca morta per asfissia il cui vomito ha preso fuoco avvicinando un accendino, forse per aver bevuto acqua contaminata anche se nessuna autopsia lo ha confermato.

Eppure Lomas de Olmedo è classificata dalla provincia come ecosistema prioritario per la conservazione ed è riconosciuta a livello internazionale come area importante per gli uccelli. In teoria dovrebbe ospitare l’ocelot, il formichiere gigante, il pecari labiato, la tartaruga acquatica del Chaco e l’aquila coronata, di cui nel Paese restano meno di 1000 esemplari.

Un pozzo mai chiuso e responsabilità contese

Il 22 agosto 2023, dopo una segnalazione della stessa compagnia, la Segreteria di Miniere ed Energia di Salta ha aperto un fascicolo per una possibile perdita di idrocarburi. Le ispezioni hanno confermato fughe di gas attive, ma l’azienda ha rinviato la chiusura definitiva sostenendo che il suo appaltatore era impegnato altrove. Lo stesso anno l’allevatore Aureliano Reyes, proprietario della tenuta El Estanque confinante con il pozzo, ha denunciato la morte di 350 capi tra bovini ed equini oltre alla contaminazione del suolo e delle falde. Dopo il fallimento la provincia ha revocato la concessione e da dicembre 2025 l’area è affidata in via transitoria a REMSa, l’azienda energetica statale, con compiti limitati però alla sola protezione d’emergenza. Nessuna bonifica è ancora in corso.

Secondo l’ingegnere petrolifero Jorge Martín Camargo un pozzo sigillato a dovere non lascia uscire nulla e il fatto che il LO X10 emetta metano dimostra semplicemente che è stato lasciato aperto. La Risoluzione 5/96 in vigore dal 1996 imponeva per i pozzi in zone boschive una chiusura entro dieci anni prorogabili di uno, quindi al massimo intorno al 2006, con almeno due tappi di cemento, una piastra d’acciaio e un cartello leggibile. Stabilire quando sia iniziata la perdita, ammette Camargo, oggi è quasi impossibile. Proprio su questa incertezza si muovono due cause giudiziarie e quella penale vede imputato il rappresentante legale di President Petroleum per inquinamento ambientale, per non aver contenuto né trattato gli effluenti rilasciati tra ottobre 2023 e maggio 2025.

Fonte: TecnoAndroid