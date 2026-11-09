Data center negli USA: gli elettori dicono no in 40 voti su 41

Negli Stati Uniti cresce la diffidenza verso i data center, e stavolta a dirlo sono le urne. In occasione delle elezioni di metà mandato del 3 novembre gli elettori hanno sostenuto restrizioni alla costruzione di questi impianti in 40 consultazioni locali su 41. Un risultato netto, che rischia di mettere in difficoltà i piani di espansione dell’industria dell’intelligenza artificiale, proprio mentre il fabbisogno di elettricità e di hardware continua a salire senza sosta. Secondo un’analisi pubblicata il 6 novembre, in dieci stati americani sono passate 27 misure che limitano lo sviluppo dei centri dati o esprimono contrarietà nei loro confronti. Altre 13 proposte, pensate invece per agevolarne o sostenerne la realizzazione, sono state bocciate.

Data center negli USA: divieti, moratorie e il caso Ohio

L’unica eccezione arriva da Harwood, nel North Dakota, dove i residenti hanno respinto ulteriori obblighi di revisione per alcuni progetti industriali, data center compresi. Per il resto la tendenza è stata piuttosto compatta, anche se le restrizioni approvate hanno una portata molto diversa tra loro. Cinque misure prevedono veri e propri divieti totali, dodici introducono divieti parziali e tre fissano moratorie di sei mesi. Le altre riguardano regole urbanistiche, l’obbligo di passare dal voto popolare, garanzie finanziarie oppure semplici dichiarazioni di opposizione prive di valore vincolante.

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Lo stato più coinvolto è stato l’Ohio, che da solo ha ospitato 21 delle 41 consultazioni dedicate alle infrastrutture digitali. Va detto comunque che questo voto non equivale a uno stop nazionale. Molte misure avevano un raggio d’azione circoscritto o un carattere puramente consultivo. Il segnale però è chiaro, perché l’opposizione dei cittadini si aggiunge a una lista già lunga di ostacoli finanziari, infrastrutturali ed energetici che il settore deve affrontare.

Energia, acqua e bollette al centro delle proteste

Dietro il malcontento c’è soprattutto la preoccupazione per gli enormi consumi di elettricità e acqua legati ai grandi impianti, insieme al timore di bollette domestiche più care e di ricadute sull’ambiente. L’Agenzia Internazionale dell’Energia ha messo in fila questi nodi nel suo rapporto di ottobre 2026, indicando l’accessibilità dei costi energetici, la sicurezza degli approvvigionamenti e la sostenibilità come questioni decisive per la crescita delle infrastrutture dedicate all’IA.

Le conseguenze per il mondo tech potrebbero farsi sentire parecchio. Microsoft, Amazon, Google, Meta e Oracle stanno investendo cifre enormi in questo campo, mentre produttori di chip come NVIDIA e AMD beneficiano della domanda di acceleratori che ne deriva. Brad Gerstner di Altimeter Capital ha ipotizzato che l’opposizione politica possa ritardare tra 10 e 15 gigawatt di capacità pianificata nel 2027. Si tratta però di una stima e non di un taglio confermato ai cantieri. I mercati intanto hanno già reagito, con le aziende legate alle infrastrutture per l’intelligenza artificiale tornate sotto pressione nelle contrattazioni successive al voto.

Cosa cambia per memorie e schede video

Un rallentamento della spesa in questo settore potrebbe, con il tempo, offrire qualche sollievo ai consumatori. A guardare con interesse sono soprattutto i giocatori su PC, alle prese da mesi con prezzi delle memorie ostinatamente alti. Micron ha riconosciuto che la domanda straordinaria proveniente dai data center ha contribuito alla carenza di DRAM che interessa l’intero comparto. I produttori hanno infatti dato priorità alle memorie per il mercato aziendale, più redditizie, a scapito dei prodotti destinati al grande pubblico. Una nuova capacità produttiva davvero significativa non è attesa prima del 2028.

Se la corsa alle infrastrutture per l’IA dovesse frenare in modo consistente, la pressione sulla filiera delle memorie potrebbe in parte allentarsi. I contratti di fornitura già firmati, i lunghi tempi di produzione e una domanda di intelligenza artificiale che resta comunque sostenuta rendono però tutt’altro che scontato l’arrivo di moduli DDR5 o schede grafiche più economiche.

Fonte: TecnoAndroid