Amazon About You, il profilo creato dall’IA che a volte sbaglia

Da qualche mese Amazon mette a disposizione di una parte dei propri clienti una nuova sezione chiamata About You, una specie di profilo personale in cui confluiscono numerose informazioni sulle abitudini di chi fa acquisti sulla piattaforma. La novità è arrivata lo scorso maggio con un obiettivo piuttosto chiaro: aiutare gli utenti a orientarsi tra un’infinità di prodotti proponendo suggerimenti davvero in linea con i loro interessi e accompagnandoli passo passo durante la navigazione sul portale.

Dietro le quinte lavora l’Intelligenza Artificiale, che osserva, collega i puntini e ricava le sue conclusioni. Il guaio è che non sempre ci azzecca. Alcune delle associazioni create dall’algoritmo non rispecchiano affatto la realtà e in certi casi finiscono per sembrare decisamente bizzarre. Un dettaglio curioso, che mostra quanto sia ancora complicato trasformare una serie di dati in un ritratto fedele di chi sta dall’altra parte dello schermo.

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Per ora, comunque, la funzione non è accessibile ovunque. Il colosso del commercio elettronico l’ha attivata soltanto in alcuni Paesi, quindi una buona fetta degli utenti non può ancora consultarla.

Dove si trova la scheda About You e quali dati utilizza

Raggiungere la scheda richiede qualche clic, ma il percorso è abbastanza lineare. Si parte da Il mio account, poi si entra nella sezione Ordini e preferenze d’acquisto, si sceglie la voce Le tue preferenze d’acquisto e infine si seleziona Gestisci le tue informazioni. A quel punto compare il quadro di ciò che la piattaforma ha dedotto sul cliente, nero su bianco.

Interessante anche capire quali elementi finiscano nel calderone, perché l’elenco è piuttosto ampio. Il punto di partenza è ovviamente la cronologia degli acquisti, ma il sistema tiene conto anche delle ricerche effettuate, delle recensioni pubblicate, degli articoli salvati nelle liste e perfino delle conversazioni avute con Alexa for Shopping. Tutto materiale che l’Intelligenza Artificiale rielabora per costruire un’esperienza su misura, cucita attorno ai gusti e alle necessità di ciascuno.

Messa così, la sezione diventa una sorta di specchio digitale. Mostra in modo trasparente quali tracce lasciano le attività quotidiane sul sito e come queste vengano interpretate per orientare le proposte successive.

Consigli più mirati, ma l’algoritmo non è infallibile

L’idea di fondo è semplice e, almeno sulla carta, anche utile. Lo scopo dichiarato di Amazon è rendere più agevole la ricerca degli articoli, così da evitare di perdersi tra pagine e pagine di risultati poco pertinenti. Qualche esempio aiuta a capire meglio il meccanismo. Chi compra spesso alimenti senza lattosio può vedersi proporre altri prodotti della stessa categoria, mentre chi pratica una determinata disciplina sportiva riceverà indicazioni su articoli legati proprio a quell’attività.

Fin qui tutto fila liscio. Il nodo, però, riguarda la capacità dell’algoritmo di leggere correttamente i segnali raccolti. Non tutte le conclusioni elaborate nel profilo About You corrispondono a ciò che l’utente è davvero, e alcune deduzioni appaiono a tratti stravaganti. È il rovescio della medaglia di un sistema che lavora esclusivamente sui dati a disposizione e che, inevitabilmente, ogni tanto prende una cantonata.

Per chi ha già accesso alla funzione, dare un’occhiata alla scheda può quindi rivelarsi anche un esercizio curioso, utile per scoprire come la piattaforma percepisce le proprie abitudini di acquisto. Al momento, infatti, About You è disponibile solo in alcuni territori, tra cui gli Stati Uniti, dove punta a semplificare la ricerca dei prodotti sulla piattaforma.

Fonte: TecnoAndroid