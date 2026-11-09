Google Messages prova chat fissate in alto e ricerca in basso

Google Messages per Android sta sperimentando un profondo restyling della schermata principale. La novità arriva insieme alla nuova icona dell’app e ruota attorno a tre elementi chiave. Le chat fissate diventano molto più visibili, la ricerca scende nella parte bassa dello schermo e la scorciatoia per Gemini trova posto in un angolo in alto. Sono modifiche che cambiano in modo piuttosto evidente il modo di muoversi all’interno dell’app di messaggistica di casa Google, anche se per il momento riguardano solo una parte degli utenti.

Google Messages: le chat fissate conquistano la parte alta della schermata

Oggi le chat fissate si limitano a comparire in cima all’elenco, mescolate di fatto alle altre conversazioni. Con il nuovo design Google prova a fare un passo in più e le colloca sopra tutto il resto, dando loro un peso decisamente maggiore. Per riuscirci sfrutta lo strato di sfondo già presente nell’interfaccia. Al momento quello spazio ospita soltanto il logo con la scritta, la barra di ricerca e il menu dell’account.

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Nella versione in prova quell’area si riempie di grandi foto dei contatti, disposte sopra l’intero elenco dei messaggi. Il risultato è che le altre conversazioni vengono spinte più in basso nella pagina. L’impostazione ricorda molto da vicino quella di iMessage su iOS e ne eredita anche il limite principale. Dagli avatar non si ricava alcuna informazione sulla cronologia né sull’ultimo messaggio inviato. Per sapere a che punto è una conversazione bisogna quindi aprirla, mentre con l’attuale elenco basta un’occhiata.

Ricerca in basso e Gemini nell’angolo

Il secondo intervento riguarda la ricerca. Google sta provando a trasformarla in un pulsante d’azione flottante centrato, posizionato accanto a quello per avviare una nuova chat. Il comportamento cambia in base a ciò che si sta facendo. Durante lo scorrimento verso il basso compare la voce “Cerca” all’interno di un pulsante a forma di pillola, mentre l’altro pulsante si riduce. In tutte le altre situazioni la pillola mostra invece “Avvia chat” e la funzione di ricerca si trasforma in un’icona circolare con la lente d’ingrandimento.

L’animazione che accompagna il passaggio tra le due modalità è gradevole e trasmette una sensazione di fluidità, quasi di vitalità. Il vantaggio più concreto però è un altro. Portare questi comandi nella parte bassa del display migliora l’utilizzo con una mano sola, perché non serve più allungare il pollice verso la parte superiore per cercare un contatto o un vecchio messaggio.

Terzo tassello del rinnovamento è Gemini. Il pulsante flottante dedicato all’assistente sparisce e lascia il posto a un tasto nell’angolo in alto a destra, proprio accanto all’immagine del profilo. È una scelta che allinea l’app al design già adottato dalle applicazioni di Workspace, sia su computer sia su dispositivi mobili. In questo modo la parte bassa dello schermo resta libera per la ricerca e per l’avvio delle nuove conversazioni, mentre l’intelligenza artificiale di Google resta comunque a portata di tocco.

Un debutto a piccoli passi nella beta

Tutte queste novità di Google Messages sono al momento disponibili nel canale beta e non hanno ancora raggiunto in modo esteso tutti i tester. C’è chi si ritrova già con il nuovo aspetto completo, quindi con avatar in alto, ricerca flottante e tasto di Gemini spostato nell’angolo. Altri invece vedono solo una parte di questi cambiamenti o nessuno. Tutto lascia pensare che Google stia distribuendo i diversi componenti del redesign in maniera frammentata, uno alla volta, anziché in un unico aggiornamento.

Fonte: TecnoAndroid