Le risposte generate dall’Intelligenza Artificiale stanno cambiando il modo in cui le persone cercano informazioni online e il primo effetto concreto riguarda le visite ai siti web, che si stanno riducendo. Chi pubblica contenuti in rete se n’è accorto prima di tutti. Adesso però il problema sembra toccare da vicino anche Google, proprio l’azienda che quelle risposte le mostra in cima alla pagina dei risultati.

Per capire come si è arrivati a questo punto conviene fare un passo indietro di vent’anni. Il meccanismo su cui si è retto il motore di ricerca è sempre stato piuttosto lineare. L’utente digitava una domanda, Google proponeva una serie di link e mandava le persone sui siti degli altri. Su quegli stessi siti poi vendeva la pubblicità. Un equilibrio che teneva in piedi tutto il sistema, perché chi scriveva riceveva lettori e il gigante della ricerca guadagnava dagli annunci mostrati a quei lettori. Ogni clic era un pezzo della catena e la catena funzionava proprio perché le persone uscivano dalla pagina dei risultati per andare altrove.

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Quando la risposta arriva prima del clic

Con l’ingresso dell’AI nella pagina di ricerca questo schema si è inceppato. La risposta compare già lì, confezionata e pronta da leggere, e a quel punto molti utenti non sentono più il bisogno di cliccare su un collegamento. Restano sulla pagina di Google, trovano quello che cercavano e chiudono la ricerca senza aver aperto nessun sito. Un gesto banale, quasi automatico, che però sposta parecchio gli equilibri.

Per gli editori e per chiunque viva di contenuti pubblicati in rete il cambiamento si è fatto sentire subito. Meno traffico significa meno persone che leggono gli articoli e quindi meno occhi sugli spazi pubblicitari presenti nelle pagine. Sono stati loro i primi a notarlo, semplicemente guardando i numeri delle proprie visite. Il motivo è abbastanza intuitivo. Se la domanda trova risposta prima ancora di arrivare sul sito, il sito diventa un passaggio che molti utenti decidono di saltare.

Un problema che ricade anche su Google

L’aspetto più curioso della vicenda è che la questione non riguarda soltanto chi produce contenuti. Il modello di business costruito da Google in due decenni si basava proprio sul fatto che le persone lasciassero la sua pagina per raggiungere quelle degli altri, dove l’azienda vendeva la pubblicità. Se gli utenti smettono di spostarsi e restano fermi sui risultati, anche quella parte del meccanismo rischia di indebolirsi. In altre parole le risposte prodotte dall’Intelligenza Artificiale tolgono visite ai siti, ma così facendo toccano anche uno degli ingranaggi che hanno reso il motore di ricerca tanto redditizio.

Per anni il rapporto tra Google e il resto del web è stato una sorta di scambio reciproco. Il motore di ricerca portava lettori e i siti offrivano lo spazio dove mostrare gli annunci. Con le risposte automatiche questo scambio si fa più sbilanciato, perché l’utente ottiene l’informazione senza mai uscire dalla pagina dei risultati. I siti hanno colto il segnale per primi, osservando il calo delle visite. Adesso pare che se ne stia accorgendo anche Google.

Fonte: TecnoAndroid