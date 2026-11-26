Un attacco informatico ha colpito 1Password, uno dei gestori di password più conosciuti, e ha portato alla sottrazione di una parte dei dati degli utenti. L’azienda ha confermato la compromissione dei propri sistemi di backend e la copia di un volume limitato di informazioni legate agli account, tra cui nomi e indirizzi email. In parole più semplici, alcune informazioni di chi si affida proprio a questo servizio per custodire le proprie credenziali sono finite nelle mani sbagliate. Il numero esatto dei profili coinvolti non è stato reso noto.

La notizia più importante riguarda il cuore del servizio. Nel comunicato diffuso dalla società si precisa che le password e i Vault non sono stati toccati, quindi tutto ciò che è conservato in queste casseforti digitali è rimasto al sicuro. 1Password ha anche annunciato l’introduzione di misure di protezione rafforzate. C’è però un rovescio della medaglia difficile da ignorare perché, partendo dai dettagli sottratti, i criminali informatici potrebbero organizzare campagne di phishing rivolte agli iscritti. Conviene quindi prestare parecchia attenzione alle comunicazioni ricevute, soprattutto a quelle che sembrano arrivare dal servizio stesso.

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Come è avvenuto l’attacco a 1Password

L’indagine interna è partita il 19 novembre e ha permesso di ricostruire il percorso seguito dagli aggressori. Tutto è cominciato con l’accesso all’account GitHub aziendale di un dipendente, che si è rivelato la porta d’ingresso dell’intera operazione. Da quel punto gli autori dell’incursione sono riusciti a mettere le mani sul codice sorgente e a modificare i servizi di backend inserendo codice malevolo, fino ad arrivare alle informazioni poi portate via.

Non si è trattato soltanto di dati personali. I responsabili hanno copiato codice da repository privati e sono penetrati anche nel sistema CI/CD della società, cioè l’infrastruttura usata per ottimizzare il processo di sviluppo, test e distribuzione del software. Per evitare ulteriori guai 1Password ha imposto una rotazione forzata delle credenziali impiegate internamente, così da chiudere eventuali accessi rimasti aperti dopo l’intrusione.

Quali dati sono stati sottratti

L’elenco delle informazioni compromesse è piuttosto articolato. Ci sono innanzitutto nomi e indirizzi email, a cui si aggiungono gli identificativi dell’account e degli utenti insieme a date e orari di creazione del profilo e dell’ultimo accesso. Nella lista compaiono poi le chiavi pubbliche, che però erano già pubbliche per loro natura e non comportano rischi per la sicurezza. Lo stesso discorso vale per i parametri del protocollo Secure Remote Password, che non possono essere sfruttati per entrare negli account. Completano il quadro alcuni metadati non segreti relativi all’architettura interna, come gli identificativi numerici di versioni e file.

Una considerazione a parte meritano i token contenuti nei link inviati via email per inviti, provisioning e recupero dell’account. Presi da soli non consentono di violare un profilo, dato che per operazioni delicate come il recupero serve anche un codice di verifica aggiuntivo recapitato direttamente all’utente. Quel codice però poteva comunque essere indovinato e così l’azienda ha deciso di intervenire anche su questo fronte per scongiurare qualsiasi pericolo. Il codice di verifica è stato reso più complesso e passa dalle sei cifre di prima a una stringa alfanumerica composta da dieci caratteri.

Fonte: TecnoAndroid