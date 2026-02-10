Stellaria punta ad un reattore nucleare a neutroni veloci

C’è un momento preciso in cui un progetto smette di essere un’idea ambiziosa e diventa qualcosa che si avvicina alla realtà. Per Stellaria quel momento è arrivato. La startup francese ha, infatti, depositato la richiesta ufficiale per ottenere l’autorizzazione alla costruzione di un reattore nucleare sperimentale a neutroni veloci. Tale dispositivo si chiama Alvin e, nelle intenzioni dell’azienda, dovrebbe entrare in funzione intorno al 2030. L’obiettivo è dimostrare sul campo che una tecnologia rimasta a lungo confinata tra studi accademici e simulazioni può funzionare davvero, in condizioni operative reali. Stellaria nasce come spin-off del CEA e di Schneider Electric, due nomi che nel panorama energetico francese pesano parecchio. Non sorprende quindi che sia la prima realtà del paese, nel campo dei reattori a neutroni veloci, ad arrivare a presentare una richiesta formale di tale tipo. Negli ultimi mesi, inoltre, la società ha rafforzato la propria credibilità anche fuori dai laboratori, aprendo un round di finanziamento e firmando un primo accordo di pre-ordine per l’energia con i data center di Equinix.

Stellaria e il nuovo reattore nucleare a neutroni

Il centro tecnologico del progetto è il reattore Stellarium, basato sulla tecnologia dei sali fusi. In tal caso il combustibile è disciolto in sali di fluoruri che restano liquidi ad alte temperature, permettendo al sistema di operare a bassa pressione. È una scelta che migliora i margini di sicurezza e riduce la complessità di alcuni scenari critici. Un aspetto centrale quando si parla di nucleare di nuova generazione e di consenso pubblico.

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Riguardo la sicurezza il progetto prevede più livelli di contenimento. Ed anche un’installazione sotterranea, pensata per limitare al minimo le conseguenze anche in caso di eventi estremi. Tutto ciò è evidenziato nella documentazione presentata alle autorità, che copre la gestione degli incidenti più gravi, la protezione radiologica di lavoratori e popolazione, l’impatto ambientale e persino lo smantellamento dell’impianto a fine vita. Se l’iter autorizzativo andrà avanti senza ostacoli insormontabili, nei prossimi anni Alvin potrebbe diventare uno dei pochi esempi concreti di reattore a neutroni veloci in funzione.