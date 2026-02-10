Pubblicità nei chatbot: Sam Altman e la risposta tagliente ad Anthropic

Non abbiamo dovuto attendere molto per la reazione di Sam Altman alla serie di spot diffusi da Anthropic, costruiti come brevi scenari distopici in cui la pubblicità entra nel dialogo tra utente e chatbot. Le clip suggeriscono un futuro in cui le risposte sarebbero contaminate da messaggi commerciali, con un tono che richiama l’immaginario di Black Mirror. Il riferimento a ChatGPT appare evidente pur senza citazioni dirette. Secondo quanto riportato, l’operazione comunicativa punta a intercettare il malumore generato dai primi test di annunci legati ai servizi conversazionali. La strategia si fonda su un registro ironico, ma anche su un messaggio implicito: l’idea che la monetizzazione possa alterare l’esperienza dell’utente. L’eco mediatica è stata immediata, complice la popolarità dei protagonisti e la sensibilità del tema, che tocca la fiducia nei sistemi di intelligenza artificiale.

La replica di Altman e la linea di principio

Dal profilo personale su X, Altman ha definito la campagna come una mossa creativa divertente, ma ha parlato di contenuti giudicati disonesti sul piano concettuale. Ha chiarito che OpenAI non intende integrare messaggi pubblicitari dentro le risposte del chatbot. La linea dichiarata ruota attorno all’utilità per l’utente, indicata come criterio guida per qualunque forma di monetizzazione. È stato sottolineato che le risposte non sarebbero influenzate dagli inserzionisti e che un formato invasivo verrebbe respinto dal pubblico. L’intervento ha voluto spostare il dibattito dalla satira alla struttura del servizio, ribadendo che la qualità del dialogo rimane centrale. Il discorso ha evitato promesse roboanti, puntando piuttosto su un principio di coerenza: la pubblicità non deve alterare la natura dello strumento né interferire con l’affidabilità delle informazioni.

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Altman ha aggiunto anche una riflessione economica. ChatGPT opera su una scala globale molto più ampia rispetto ai prodotti di Anthropic, con costi elevati legati a infrastrutture e calcolo. La sperimentazione degli annunci è stata descritta come una ricerca di equilibrio tra accessibilità gratuita e sostenibilità. Dall’altra parte, Anthropic ha diffuso un comunicato in cui afferma che Claude non mostrerà link sponsorizzati né contenuti condizionati dagli inserzionisti. È stato anche lasciato intendere che la strategia potrà cambiare qualora mutino le condizioni di mercato. Il confronto, quindi, non si limita a una schermaglia pubblicitaria, ma mette in luce due visioni sulla monetizzazione dei chatbot. Da un lato la necessità di finanziare un servizio usato da milioni di persone, dall’altro la scelta di rinviare l’ingresso degli annunci.