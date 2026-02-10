Samsung accelera sulle HBM4: ecco la nuova strategia

Nel mondo dei semiconduttori non capita spesso di poter rallentare, ma quando la domanda accelera all’improvviso bisogna scegliere se inseguirla o provare a guidarla. Samsung ha chiaramente optato per la seconda opzione, decidendo di concentrare risorse ed energie su una tecnologia che nei prossimi anni sarà determinante: le memorie HBM4. Non si tratta solo di un aggiornamento generazionale, ma di un tassello fondamentale nell’ecosistema dell’intelligenza artificiale. La crescita dell’AI ha messo in luce un paradosso piuttosto evidente. I chip di nuova generazione diventano sempre più potenti, ma senza una memoria in grado di alimentarli in modo adeguato il loro potenziale resta inespresso. È qui che le HBM entrano in gioco, offrendo una larghezza di banda e una densità che le DRAM tradizionali non possono avvicinare. Per Samsung ciò significa puntare a margini più elevati e una posizione centrale nelle catene di fornitura dei grandi nomi del settore.

Ecco la strategia di Samsung sulle memorie HBM4

Il problema è che tale mercato non perdona esitazioni. I volumi richiesti sono enormi, i costi di produzione elevatissimi e la concorrenza è ridotta, ma agguerrita. Al momento solo due aziende, Samsung e SK Hynix, hanno le capacità industriali per sostenere davvero la domanda di HBM avanzate, e restare in tale gruppo ristretto è diventata una priorità strategica. Non sorprende quindi che il colosso coreano abbia deciso di spingere sull’acceleratore, pianificando un aumento deciso della produzione di wafer DRAM dedicati alle HBM4.

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L’obiettivo è arrivare a circa 120.000 wafer al mese. Il centro di tale trasformazione sarà Pyeongtaek, lo stabilimento simbolo della capacità produttiva di Samsung, dove la linea P4 è in fase di aggiornamento proprio per migliorare rendimento e stabilità del processo. Le indiscrezioni parlano di un processo produttivo più maturo e di prestazioni potenzialmente superiori rispetto alle soluzioni concorrenti. Uno scenario che potrebbe rimescolare le carte già nel 2026 e riportare Samsung al centro della scena.