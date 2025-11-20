In Cina un aquilone produce energia: ecco i dettagli

L’energia eolica sta vivendo una fase di sperimentazione avanzata. A tal proposito, nella regione autonoma della Mongolia Interna, ad Alxa Left Banner, è stato testato un nuovo dispositivo. Si tratta di un aquilone generatore di elettricità dalle dimensioni senza precedenti. Quest’ultimo, infatti, presenta una superficie di 5.000 metri quadrati. La prova rappresenta uno degli sviluppi più avanzati del primo programma nazionale cinese dedicato all’eolico ad alta quota. Volto a sfruttare correnti d’aria più rapide e stabili rispetto a quelle intercettate dagli impianti tradizionali. Il test ha previsto il sollevamento della struttura grazie a un pallone a elio, portandola fino a 300 metri di altezza. Una volta in quota, l’aquilone si è aperto completamente, azionando i cavi di trazione collegati a un generatore a terra e trasformando così il vento in elettricità.

Ecco come funziona il nuovo aquilone che produce energia

Tale configurazione elimina la necessità di torri, pale e nacelle, utilizzando invece elementi leggeri aerotrasportati combinati con impianti al suolo. Il risultato è una produzione energetica potenzialmente più efficiente, con minori costi di materiali e ridotto impatto ambientale. Oltre alla prova del grande aquilone, il team della China Energy Engineering Corporation ha condotto test su modelli più piccoli, da 1.200 metri quadrati. Ciò per valutare stabilità e capacità di generazione. Secondo Cao Lun, responsabile della fase di apertura, tali esperimenti hanno fornito le basi scientifiche necessarie per progettare sistemi completi e definire standard tecnici futuri.

I vantaggi economici e infrastrutturali degli aquiloni generativi sono evidenti. Rispetto agli impianti eolici tradizionali, l’occupazione del suolo può diminuire fino al 95%. Mentre l’uso di acciaio fino al 90% e il costo totale dell’energia prodotta di circa un terzo. Tali dati indicano un potenziale non solo in termini di efficienza, ma anche di sostenibilità e riduzione dell’impatto ambientale. Fattori sempre più rilevanti nella pianificazione energetica. Se confermata su larga scala, tale tecnologia potrebbe affiancarsi alle turbine tradizionali, ampliando le opzioni per produrre energia pulita, suggerendo scenari nuovi e potenzialmente rivoluzionari per il futuro della produzione elettrica.