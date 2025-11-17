Energia, pole position per il solare in Europa

L’energia risulta essere oggi uno dei pilastri fondamentali delle politiche europee, al centro di strategie che mirano a ridurre le emissioni e a promuovere le famose fonti rinnovabili. L’Unione Europea continua a investire per garantire un futuro più sostenibile, puntando su efficienza e indipendenza energetica.

Allo stesso tempo, Bruxelles intensifica gli sforzi per sostenere cittadini e imprese contro l’aumento dei costi. Gli obiettivi sono chiari: accelerare la transizione verde, rafforzare la sicurezza energetica e mantenere la competitività economica del continente.

Energia, cosa succede in Europa

Energia e clima due elementi che si trovano attualmente al centro delle politiche europee. Questo è quello che dimostrano con il costante impegno nel ridurre progressivamente le varie emissioni di gas serra. Oltre alle moltissime misure adottate attualmente in esame per contrastare il caro-bollette. Lo State of the Energy Union Report 2025 ed il Climate Action Progress Report 2025 alla loro pubblicazione compiuta dalla Commissione ci mostrano i vari progressi compiuti dall’Unione. Tramite ciò si va a evidenziare ancora una volta la ferrea intenzione di proseguire nei processi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica.

Nel 2024 l’UE, tralasciando l’energia, è andata finalmente a ridurre le diverse emissioni di gas serra del 2,5% su base annua. Parliamo di un risultato attinente con i vari obiettivi climatici del 2030 che prevedono addirittura l’abbattimento dei GHG del 55% rispetto ai valori che si sono stabiliti nel 1990. Poi il raggiungimento del 42,5% di energia rinnovabile nel mix energetico. Normalmente risultano tuttavia necessarie un’accelerazione nell’uso delle energie rinnovabili ed un miglioramento dell’efficienza energetica.

Per l’idea sostenuta dall’UE per la riduzione dei prezzi dell’energia è adesso una priorità assoluta, così da permettersi di “offrire un sollievo rapido e duraturo alle industrie e ai consumatori“. Normalmente le varie azioni nel breve e medio periodo devono poi essere affiancate da politiche di lungo periodo. Queste devono portare ad una maggiore indipendenza di energia dell’Unione dalle ormai note importazioni di combustibili fossili e dei prezzi di luce e gas. Si può trarre una stima che tra il 2031 ed il 2040 gli investimenti UE nel settore energetico potranno raggiungere 695 miliardi di euro all’anno.





