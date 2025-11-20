Amazon Lens

Dopo una lunga fase di test riservata agli utenti iOS, Amazon Lens Live approda ufficialmente anche su Android negli Stati Uniti, ampliando così la platea di utenti che possono sperimentare la nuova forma di shopping visivo basato sull’intelligenza artificiale. Si tratta di un’estensione evoluta di Amazon Lens, la funzione che consente di cercare prodotti inquadrandoli con la fotocamera. Ora, con il suffisso Live, l’esperienza diventa più dinamica, interattiva e integrata con Rufus, l’assistente AI sviluppato internamente da Amazon.

Shopping in tempo reale con la fotocamera

L’idea alla base di Amazon Lens Live è semplice ma dirompente: trasformare la fotocamera dello smartphone in una vetrina interattiva. Basta aprire l’app Amazon Shopping, attivare la funzione Lens Live e puntare la fotocamera su un oggetto o una scena. Il sistema avvia immediatamente una scansione intelligente dell’ambiente, identificando i prodotti riconosciuti e mostrando — nella parte inferiore dello schermo — un carosello di risultati correlati, con immagini, prezzi e disponibilità in tempo reale.

L’utente può poi selezionare un singolo elemento della scena per concentrarsi su di esso, aggiungerlo direttamente al carrello o salvarlo nella lista dei desideri, tutto senza uscire dalla visuale della fotocamera. È anche possibile scattare una foto o caricare un’immagine dalla galleria per una ricerca successiva.

Amazon ha pensato anche ai casi più “pratici”: con Lens Live è possibile scansionare codici a barre o etichette per accedere subito alla scheda prodotto, senza dover digitare nulla.

L’integrazione con Rufus: un’esperienza AI contestuale

La vera novità di questa espansione è l’integrazione con Rufus, l’assistente AI di Amazon che trasforma Lens Live in una sorta di motore di conversazione visiva. Mentre il sistema analizza la scena, compaiono suggerimenti e sintesi automatiche sotto il carosello dei risultati, generate dall’intelligenza artificiale. Un pulsante “Ask” permette all’utente di porre domande contestuali, ad esempio: “Questo divano passerebbe attraverso una porta larga 80 cm?” oppure “Ci sono alternative in tessuto riciclato di questo modello?”.

Rufus risponde in tempo reale, senza interrompere l’esperienza visiva principale, grazie a un’integrazione nativa tra riconoscimento oggetti, ricerca semantica e generazione linguistica. È una formula che unisce computer vision e AI conversazionale, rendendo l’interazione naturale e fluida.