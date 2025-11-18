CoopVoce EVO 30: minuti illimitati e 30GB a 4,90€ al mese per sempre

Nel sempre più competitivo mercato delle offerte mobili, CoopVoce torna protagonista con una nuova soluzione interessante che garantisce risparmio e quantità di contenuti. Si tratta di EVO 30, un piano pensato per chi cerca una soluzione economica ma completa, con servizi essenziali e un prezzo stabile nel tempo.

L’offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1000 SMS e 30 giga di traffico dati in 4G ogni mese, il tutto a 4,90€ mensili per sempre. Nessun vincolo, nessun aumento dopo i primi rinnovi e, soprattutto, attivazione gratuita per chi sceglie di aderire entro il 23 novembre 2025. Anche il primo mese è completamente gratis, un incentivo concreto per chi desidera provare il servizio senza sostenere costi iniziali.

EVO 30 nasce con l’obiettivo di attrarre nuovi utenti provenienti da altri operatori, posizionandosi come una delle offerte più convenienti nella fascia economica del mercato. Con il suo prezzo inferiore ai 5 euro, CoopVoce punta a conquistare chi vuole restare connesso senza spendere cifre elevate, mantenendo al tempo stesso la qualità di una rete affidabile e ben distribuita sul territorio.

Attivazione semplice e vantaggi concreti

L’attivazione può essere effettuata sia online che nei punti vendita Coop abilitati. Chi sceglie di sottoscrivere la promo online può ricevere la SIM comodamente a casa, mentre nei negozi Coop l’attivazione è immediata e assistita dal personale. L’offerta non prevede costi nascosti né limitazioni particolari, e i 30 giga in 4G garantiscono una navigazione fluida per le principali attività quotidiane, come messaggistica, streaming e social network.

Con EVO 30, CoopVoce consolida la propria strategia basata su prezzi chiari, servizi affidabili e vantaggi esclusivi per chi attiva in promozione. Il prezzo bloccato nel tempo e la gratuità del primo mese rendono questa proposta una delle più competitive tra le offerte mobili economiche del momento.