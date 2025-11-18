Alibaba presenta i Quark AI Glasses S1, i nuovi occhiali smart con intelligenza artificiale

Il segmento degli occhiali intelligenti continua a espandersi, attirando l’attenzione di aziende sempre più rilevanti. In questo scenario arriva la mossa di Alibaba, che introduce i Quark AI Glasses S1, un modello sviluppato internamente e già disponibile in preordine in Cina. Il debutto ufficiale è fissato per il 27 novembre, con un prezzo pari a 3.999 renminbi, cifra che al cambio attuale equivale a circa 480 euro. La società punta a offrire un dispositivo leggero e versatile, capace di integrare funzioni utili nella vita quotidiana senza risultare invasivo.

Funzioni supportate e piattaforma tecnica

Gli occhiali nascono come assistente AI indossabile, con l’obiettivo di garantire un accesso continuo alle funzionalità intelligenti. Traduzione simultanea, riconoscimento oggetti, registrazione in prima persona e interazione vocale rappresentano il cuore del prodotto, alimentato dal modello linguistico Qwen, sviluppato da Alibaba. Per l’elaborazione dei contenuti AR viene utilizzato Qualcomm Snapdragon AR1, mentre la gestione audio è affidata al chip BES2800, compatibile con Bluetooth 5.4 e Wi-Fi 6.

La dotazione comprende cinque microfoni, tra cui uno a conduzione ossea, e due speaker da 10 mm in grado di garantire notifiche e contenuti multimediali senza isolare completamente l’ambiente esterno. Sul fronte fotografico è presente un sensore Sony IMX681 con campo visivo di 109°, capace di catturare immagini da 4.032 x 3.024 pixel e registrare video in 3K a 30 fps. Sono disponibili stabilizzazione EIS, modalità notturna e scatto rapido. Il display MicroLED è monocromatico e raggiunge i 2.300 nit di luminanza, con regolazioni per distanza e altezza, oltre al supporto a lenti correttive da 0 a 800 gradi.

La montatura pesa 51 grammi e le aste misurano 7,5 mm, mantenendo un design discreto. Non manca la certificazione IPX4 contro gli schizzi d’acqua, insieme alla compatibilità MFi per l’integrazione con iPhone e con l’ecosistema Apple.

Batteria e sistemi di ricarica

Per quanto riguarda l’alimentazione, Alibaba ha scelto una soluzione modulare. I Quark AI Glasses S1 includono due batterie da 280 mAh sostituibili rapidamente, affiancate da più modalità di ricarica: una MiniBag dock da 700 mAh, una custodia da 2.500 mAh e una clip USB-C capace di ripristinare il 50% dell’autonomia in circa dieci minuti. L’utilizzo dichiarato arriva a 7 ore in uno scenario misto tra chiamate, musica, navigazione e brevi registrazioni video, mentre lo standby raggiunge le 25 ore. Al momento la distribuzione sembra destinata al solo mercato cinese.